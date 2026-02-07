런던의 축구 성지마저 좁다"…BTS, 토트넘 스타디움 12만 석 매진

▲ 방탄소년단

방탄소년단이 영국 런던의 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 단일 공연 사상 역대 최고의 객석 점유율을 갈아치웠습니다.공연 기획사 라이브네이션 유케이는 어제(6일) 공식 사회관계망서비스를 통해 방탄소년단의 팬덤인 아미가 이 경기장 역사상 가장 높은 관객 수용 능력을 보여줬다고 전했습니다.오는 7월 6일부터 이틀간 열리는 이번 콘서트에는 약 12만 명의 팬들이 운집할 것으로 전망됩니다.방탄소년단은 무대를 중심으로 전 방향에서 관람이 가능한 360도 설계를 도입해 관객 수용 인원을 극대화한 것으로 알려졌습니다.현재 이틀간의 공연 티켓은 예매 시작과 동시에 모두 팔려나가며 독보적인 티켓 파워를 입증했습니다.잉글랜드 프로축구 토트넘 홋스퍼의 홈구장인 이곳은 지난 2019년 개장 이후 비욘세와 트래비스 스콧 등 정상급 가수들의 무대가 이어져 온 곳입니다.방탄소년단은 런던 공연에 앞서 오는 4월 9일 고양종합운동장에서 34개 도시를 도는 월드투어의 시작을 알립니다.이번 투어는 현재 예매가 가능한 전 세계 모든 도시에서 매진을 기록하며 뜨거운 열기가 계속되고 있습니다.오는 3월 20일 정규 5집 앨범인 '아리랑'의 발매가 예고되면서 이들의 복귀작에 대한 전 세계적 관심도 높아지는 분위기입니다.신보 '아리랑'은 지난 4일 기준으로 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서 3주 연속 1위를 기록했습니다.방탄소년단은 앨범 발매 다음 날인 3월 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 기념 라이브 공연을 선보일 예정입니다.이 무대는 넷플릭스를 통해 전 세계 190여 개국에 생중계되어 글로벌 팬들의 안방으로 실시간 송출됩니다.유튜브에서는 지난 2019년 공개된 '작은 것들을 위한 시' 뮤직비디오가 지난달 조회수 19억 회를 넘어섰습니다.방탄소년단이 보유한 뮤직비디오 중 19억 뷰를 돌파한 영상은 '다이너마이트'에 이어 이번이 두 번째로 남게 됐습니다.