조국, 여당 합당 내분에 "지지율 취해 선거 낙승 생각하면 큰 착각"

하정연 기자
작성 2026.02.07 14:32 조회수
조국, 여당 합당 내분에 "지지율 취해 선거 낙승 생각하면 큰 착각"
▲ 조국혁신당 조국 대표

조국혁신당 조국 대표가 오늘(7일) 합당을 둘러싼 더불어민주당 내 파열음과 관련, "현재 대통령과 민주당의 지지율에 취해 향후 지방선거, 총선, 대선을 낙승할 것이라고 생각하는 것은 큰 착각"이라고 지적했습니다.

조 대표는 이날 자신의 페이스북 글을 통해 "내란 직후 치러진 대선에서 이재명과 권영국의 득표율, 김문수와 이준석의 득표율 차이는 겨우 0.91%였다"며 이같이 말했습니다.

조 대표는 "정청래 대표의 합당 제안 후 민주당 안팎의 일부 극렬 합당 반대론자들의 행태가 우려스럽다. 합당 반대할 수 있다. 문제는 찬반이 아니다"며 "일부 극렬 합당 반대론자들은 합당 찬성론자들을 '적'으로 규정하고 죽일 듯 달려든다. 이들에게는 자신들만의 정치적 목적과 재정적 이익이 있다. 과거에도 유사한 행태를 보이다가 몰락한 집단"이라고 말했습니다.

이어 "민주당 내부에서 의견이 다른 파를 쳐내고, 혁신당을 짓밟으면 지선, 총선, 대선에 도움이 되는지 생각해보라"며 "연대와 단결의 대의를 잊으면 안 된다"고 강조했습니다.
