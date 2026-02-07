자고 나니 억만장자? 무더기 오지급에 금감원 현장 급파

가상자산 거래소 빗썸에서 수조 원 규모의 비트코인이 이용자들에게 잘못 지급되는 초유의 사고가 발생했습니다.



금융감독원은 오늘(7일) 오전 이찬진 원장 주재로 긴급 대응회의를 열고 현장 점검반을 빗썸에 급파했습니다.



현장 점검반은 사고 발생 경위와 이용자 보호 조치 상황, 위법 사항 등을 집중적으로 파악할 방침입니다.



금감원은 사안의 중대성을 고려해 이번 점검을 정식 검사로 전환하는 방안도 검토하고 있습니다.



금융위원회 역시 오늘 오후 권대영 부위원장 주재로 긴급 점검회의를 개최하고 수습 대책을 논의할 예정입니다.



이 자리에는 이재원 빗썸 대표도 참석해 사고 원인과 자산 회수 현황을 직접 보고할 것으로 보입니다.



이번 소동은 어제 저녁 빗썸이 진행한 '랜덤박스' 이벤트의 당첨금을 지급하는 과정에서 시작됐습니다.



이벤트 담당 직원이 당첨금 단위를 현금인 '원'이 아닌 가상자산인 '비트코인'으로 잘못 입력하는 실수를 저질렀습니다.



결국 249명에게 지급되어야 할 총 62만 원이 62만 개의 비트코인으로 뒤바뀌어 송금되는 결과로 이어졌습니다.



빗썸은 오지급 사실을 인지한 직후 대부분의 비트코인을 즉시 회수하는 데 성공했습니다.



하지만 비트코인 약 125개 분량의 자산은 아직 회수하지 못했다고 빗썸 측은 밝혔습니다.



아직 돌아오지 않은 자산은 현재 시세로 수백억 원에 달해 향후 법적 분쟁과 책임 공방이 거세질 전망입니다.