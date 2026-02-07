테이프 속 유전자의 심판…25년 전 사건 뒤집힐 수 있을까?

▲ 절연 테이트 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

25년 전 안산의 한 빌라에서 벌어진 잔혹한 강도살인 사건의 진실이 한 조각의 절연 테이프를 통해 드러날지 세간의 이목이 쏠리고 있습니다.전주지법 형사12부는 오는 10일 강도살인 혐의로 기소된 45살 이 모 씨에 대한 1심 선고 공판을 진행할 예정입니다.이 비극은 지난 2001년 9월 8일 경기도 안산시의 한 보금자리에 괴한들이 침입해 남편을 살해하고 현금을 빼앗아 달아나며 시작됐습니다.오랜 시간 미제로 남아있던 수사는 최근 과학수사가 발달하며 현장에서 발견된 검은색 절연 테이프 속 유전자가 확인되면서 반전을 맞았습니다.검찰은 이미 다른 성범죄로 복역 중이던 이 씨를 범인으로 지목하고 지난달 결심 공판에서 법정 최고형인 사형을 내려달라고 요청했습니다.당시 검사는 피고인이 잔혹한 범죄를 저지르고도 반성하지 않는 점을 들어 엄정한 처벌이 필요하다고 강조했습니다.반면 이 씨 측은 사건 당시 안산에 가본 적조차 없다며 혐의를 전면 부인하고 재판부에 무죄를 내려달라고 호소하는 상황입니다.이 씨의 변호인은 핵심 증거인 테이프 봉투가 훼손된 점을 지적하며 경찰이 증거를 조작했을 가능성이 크다고 주장했습니다.재판의 증인으로 나선 수사 담당 경찰관은 유전자 감식은 가장 신뢰할 수 있는 과학적 수단이라며 조작 의혹을 일축했습니다.경찰 관계자는 미량의 혈흔이나 머리카락 한 올로도 범인을 특정할 수 있는 현재의 감정 기술은 신뢰도가 완벽에 가깝다고 설명했습니다.법조계에 따르면 이번 판결은 과학적 물증의 증거 능력을 재판부가 어느 정도까지 인정하느냐에 따라 향방이 결정될 것으로 보입니다.25년의 세월을 뛰어넘어 유전자 한 조각이 정의를 구현하는 열쇠가 될지, 아니면 피고인의 주장대로 오염된 증거로 남을지 판단은 법원의 몫으로 남았습니다.