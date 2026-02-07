"이게 비트코인의 본질"…17% 폭등에 담긴 전문가들의 서늘한 경고

▲ 비트코인

비트코인이 6만 달러선 붕괴 위기를 딛고 하루 만에 급등하며 7만 달러선을 다시 밟았습니다.미국 가상화폐 거래소 코인베이스는 현지 시간 6일 오후 7시 15분 기준 비트코인 1개 가격이 7만 244달러를 기록했다고 밝혔습니다.이는 24시간 전과 비교해 가격이 17%나 치솟은 수치입니다.지난 2023년 3월 이후 약 3년 만에 가장 큰 일일 상승 폭을 기록한 셈입니다.전날 6만 달러까지 추락하며 시장을 공포로 몰아넣었던 낙폭을 단 하루 만에 대부분 만회했습니다.다만 일주일 전과 비교하면 여전히 17% 정도 낮은 수준이며 한 달 전보다는 25%가량 하락한 상태입니다.지난해 10월 6일 기록한 역대 최고가인 12만 6천210.5달러와 비교하면 약 44% 낮은 가격에 머물고 있습니다.전문가들은 이번 폭락과 급반등 현상을 가상화폐 시장에서 흔히 볼 수 있는 전형적인 가격 변동이라고 분석했습니다.앤서니 스카라무치 스카이브리지캐피털 창업자는 CNBC 방송에서 이런 변동성이 바로 비트코인의 본성이라고 설명했습니다.그는 이번 급락을 가리켜 시장에서 흔히 발생하는 조정 과정일 뿐이라고 평가했습니다.이어 비트코인을 인플레이션 회피 수단이나 디지털 금으로 부른 적이 없다고 덧붙였습니다.비트코인은 아직 초기 단계에 머물러 있는 기술 자산일 뿐이라고 그는 강조했습니다.앤서니 폼플리아노 프로패셔널캐피털 최고경영자는 비트코인이 지난 10년 동안 약 18개월마다 50% 수준의 하락을 겪어왔다고 지적했습니다.조슈아 추 홍콩 웹3협회 공동의장은 6만 달러까지 가격이 밀린 원인으로 리스크 관리 없는 과도한 차입 거래를 꼽았습니다.시장이 가상화폐를 일방적인 상승 자산으로만 취급하며 무리하게 베팅한 결과라는 분석입니다.강력한 반등에도 불구하고 시장 곳곳에서는 여전히 경계심을 늦추지 않는 분위기가 감지됩니다.데미언 로 에릭센즈캐피털 최고투자책임자는 블룸버그 통신에서 6만 달러 지지선을 확인했지만 투자 심리는 여전히 위축된 상태라고 진단했습니다.그는 현재의 시장 분위기를 고려할 때 당장 급격한 추가 상승을 기대하기는 어렵다고 내다봤습니다.실제로 옵션 시장에서는 5만 달러에서 6만 달러 사이의 하락에 대비하는 베팅이 계속 이어지고 있습니다.가상화폐 시가총액 2위인 이더리움도 전날 1천700달러대에서 오늘(7일) 2천45달러까지 올라오며 2천 달러선을 회복했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)