정근식 서울시교육감, '정근식, 교육감의 길' 출간…오늘 출판기념회

정근식 서울시교육감의 교육 평론집 '정근식, 교육감의 길'이 출간됐습니다.이 책에는 정 교육감이 서울시교육감으로 보낸 479일에 대한 소회와 현장에서 느낀 고민, 서울 교육이 나아가야 할 비전이 담겼습니다.1부 '나는 어떻게 서울 교육감이 되었나'에서는 당선과 취임, 12·3 계엄, 윤석열 전 대통령의 탄핵 등을 거치는 동안의 이야기가, 2부 '새로운 도전들에 맞서며'에는 서울 교육의 현실과 문제를 사회학자 시각으로 분석한 내용이 포함됐습니다.정 교육감이 제시하는 서울시 교육의 비전은 3부 '행복한 학교로 가는 길을 걸으며'에서 확인할 수 있습니다.이 책에서 정 교육감은 '역량 기반 협력교육'을 한국 교육 전환의 방향으로 제안합니다.중등교육의 혁신을 가로막는 주원인으로 대학입시 제도를 지목한 그는 2028학년도 즉시 개선, 2033학년도 전면 개편, 2040학년도 미래형 대입 체제 전환으로 이어지는 '3단계 개편'을 제시합니다.정 교육감은 책 출간을 기념해 오늘(7일) 서울교대 종합문화관에서 북콘서트 형식의 출판기념회를 엽니다.출판기념회에는 김영호 국회 교육위원장과 유정아 전 노무현 서민학교 교장 등이 참석합니다.정 교육감은 "이번 저서를 통해 서울 교육의 새로운 변화를 끌어내고, 교육 주체 모두가 행복할 수 있는 길을 찾고자 했다"며 "이번 출판기념회가 교육 가족들과 따뜻하게 소통하며 지혜를 모으는 자리가 되기를 바란다"고 말했습니다.(사진=서울시교육청 제공, 연합뉴스)