북 대동강에 호화 유람선 '와우봉호'…선상 결혼식도 가능

▲ 대동강의 모습 (기사와 직접 관련 없음)

북한이 대동강에 유람선 '와우봉호'를 띄웠다고 노동당 기관지 노동신문이 보도했습니다.보도에 따르면 남포시가 건조한 와우봉호에는 백수십 명을 수용할 수 있는 '대중식사실'(연회장)이 갖춰져 선상 결혼식을 진행할 수 있습니다.대형 전광판, 음향 설비, 조명 장치와 난방장치 등도 설치됐습니다.유람선 상층 측면에는 큰 글씨로 '내 나라 제일로 좋아!'라고 쓰인 간판 선전물이 걸렸습니다.배의 이름 와우봉은 남포시의 관광명소 '와우도'의 봉우리명에서 따온 것으로 보입니다.남포시는 최근 유람선의 시험운항을 마쳤다고 노동신문은 전했습니다.노동신문은 앞서 지난해 11월에도 남포시가 '500t급의 현대적이고 호화로운 봉사선(유람선)'을 건조하고 있으며, 이 유람선이 대동강 하류를 따라 '서해갑문'을 오가게 될 예정이라고 보도한 바 있습니다.남포는 서해안에 자리 잡은 항구도시로, 황해남도와 남포시를 잇는 약 8㎞ 길이의 서해갑문은 북한이 대내외적으로 자랑하는 시설 중 하나입니다.서해갑문은 북한을 찾는 외부 인사들의 주요 참관지로 2007년 남북정상회담 당시 노무현 대통령 일행이 방문하기도 했습니다.최근에는 해수욕장과 워터파크를 조성하며 관광자원을 확충하고 있습니다.유람선은 남포시와 대동강 일대에 대한 관광 자원화 노력의 일환으로 해석됩니다.