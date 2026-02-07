트럼프, 인도 향한 제재성 관세 철회 행정명령…"미국과 충분히 협력"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 인도에 대한 제재성 관세 25%를 철회하는 내용의 행정명령에 서명했습니다.인도가 러시아산 석유 구매를 중단하겠다는 의사를 밝힌 데 따른 후속 조치입니다.트럼프 대통령은 이날 행정명령을 통해 "인도는 러시아산 석유의 직·간접적 수입을 중단하기로 약속하고, 미국으로부터 미국산 에너지 제품을 구매하겠다고 밝혔으며, 향후 10년간 방위 협력을 확대하기 위한 미국과의 프레임워크(틀)에 최근 합의했다"며 이에 따라 인도산 수입품에 대한 추가 관세를 폐지한다고 밝혔습니다.또 인도에 대해 "국가 안보, 외교 정책, 경제 문제에 있어 미국과 충분히 협력하기 위한 중대한 조치를 취한 것으로 판단된다"고 말했습니다.이번 제재 관세 폐지는 미 동부시간 기준 2월 7일 새벽 0시 1분부터 적용됩니다.앞서 트럼프 대통령은 인도 등의 러시아산 원유 구입이 우크라이나 전쟁에서 러시아의 자금줄 역할을 하고 있다면서 인도에 대해 국가 상호관세 25%에 제재성 관세 25%까지 총 50%의 초고율 관세를 부과해왔습니다.이런 분위기는 지난 2일 트럼프 대통령이 나렌드라 모디 인도 총리와 통화하면서 극적으로 바뀌었습니다.트럼프 대통령은 인도에 대한 상호관세를 25%에서 18%로 낮추겠다고 곧바로 발표했고, 백악관 관계자들은 제재성 관세 25%도 철회된다고 밝혔습니다.이번 행정명령에 상호관세 조정 내용은 담기지 않아 상호관세 조정은 이후 별도의 행정명령이나 관보 게재를 통해 실행될 수 있습니다.트럼프 대통령은 지난달 26일 우리 국회의 대미투자특별법 처리 지연을 이유로 한국에 대한 자동차 관세와 상호관세를 15%에서 25%로 올리겠다고 발표했지만 이를 실행하기 위한 행정적 조치는 아직 이뤄지지 않은 상황입니다.(사진=AP, 연합뉴스)