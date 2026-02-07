"트럼프, 덜레스공항·펜스테이션에도 '내 이름 붙여라' 요구"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 뉴욕의 대형 인프라 사업에 수십억 달러의 연방자금을 지원하는 조건으로 워싱턴 DC와 뉴욕의 주요 교통시설을 자신의 이름을 넣어 개명하라고 요구한 것으로 전해졌습니다.트럼프 대통령은 지난해 10월 이후 중단된 '게이트웨이 프로젝트' 자금 지원을 승인하는 대가로 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항과 뉴욕시 철도역 펜스테이션의 이름을 변경하라고 척 슈머(뉴욕) 민주당 상원 원내대표에게 요구했다고 CNN방송과 폴리티코 등이 현지시간 6일 소식통들을 인용해 보도했습니다.이 사안을 잘 아는 관계자들에 따르면 슈머 원내대표는 이 제안을 거절한 것으로 알려졌습니다.슈머 원내대표 측 인사는 "거래할 것이 없었다"며 "자금 지원을 중단한 것은 대통령이고, 그가 마음만 먹으면 즉시 자금 지원을 재개할 수 있다"고 말했습니다.총 160억 달러 규모의 게이트웨이 프로젝트는 뉴욕시와 뉴저지주 사이의 허드슨강 아래를 지나는 철도 터널 확대 사업입니다.트럼프 행정부는 사업 계약 과정에서 다양성·형평성·포용성(DEI) 기준이 영향을 미쳤는지 검토하고 있다며 수십억 달러의 자금 지원을 보류해 왔습니다.민주당의 커스틴 질리브랜드(뉴욕) 상원의원은 성명을 통해 이 같은 트럼프 대통령의 요구에 대해 "터무니없다(ridiculous)"며 "이름 붙이는 권리는 어떤 협상의 대상도 될 수 없으며, 뉴욕 시민의 존엄성 역시 마찬가지"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 2기 행정부 출범 이후 각종 기관과 정책 산물에 자신의 이름을 붙여왔습니다.워싱턴 DC에 있는 싱크탱크 '미국 평화연구소'(USIP)는 '도널드 트럼프 평화연구소'로, 워싱턴 DC의 대표 공연장 케네디 센터는 '트럼프-케네디 센터'로 이름이 바뀌고 새 간판이 달렸습니다.트럼프 대통령은 미 해군이 만들기로 한 신형 전함의 이름을 '트럼프급 전함'(Trump-class battleships)으로 하겠다고 지난해 말 발표했습니다.이달 운영을 시작한 정부 운영 의약품 판매 사이트는 '트럼프Rx'로 명명됐습니다.