1. 최저 -18도 주말 내내 한파…호남·제주 큰 눈



전국 곳곳에 한파특보가 내려진 가운데, 주말 내내 최저기온이 영하 18도 안팎의 강추위가 기승을 부리겠습니다. 호남과 제주엔 내일까지 많은 눈이 예상됩니다.



2. 코스피, 종일 '널뛰기'…또 '매도 사이드카'



어제(6일) 코스피가 한때 4천900선이 무너지며 나흘 만에 또 매도 사이드카가 발동됐습니다. 외국인 투자자들의 매도와 개인 기관의 매수가 힘겨루기 하며 어제 하루 200포인트 넘는 널뛰기 장세를 보였습니다.



3. "미국 분위기 좋지 않아…'비관세' 진전 중요"



관세 재인상을 압박하고 있는 미국이 한국에 대한 미국의 내부 분위기가 좋지 않다고 조현 외교장관에게 전했습니다. 대미 투자뿐만 아니라 '비관세 장벽'과 관련해서도 진전된 입장을 보이라고 요구했습니다.



4. "국정원 지시" 위증 혐의…로저스 2차 소환



경찰이 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표를 두 번째로 소환해 14시간 고강도 조사를 벌였습니다. 경찰은 국정원의 지시로 쿠팡이 자체 조사를 했다고 한 로저스 대표의 국회 허위 증언 의혹에 대해 집중 조사했습니다.