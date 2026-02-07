[날씨] 최저 -18도 주말 내내 한파…호남·제주 큰 눈

<앵커>



다시 시작된 한파의 기세가 더욱 강해지면서 현재 아침 기온이 어제(6일) 보다 더 떨어졌고, 주말 동안 최저 영하 18도의 강추위가 이어집니다. 서해에서부터 눈구름도 유입되고 있는데, 특히 호남과 제주도는 대설 특보 수준의 많은 눈이 예상됩니다.



첫 소식 기상센터 연결해 자세히 알아보겠습니다. 임은진 캐스터 전해주시죠.



<기상캐스터>



이번 주말 동안 추위가 절정에 달하겠습니다.



북쪽에서 강한 한기가 밀려 내려오면서 경기 북부와 강원 중북부에 한파경보가, 그 밖의 중부와 경북 북부, 전북 동부에 한파주의보가 내려졌습니다.



현재 서울의 기온이 영하 10.4도, 파주는 영하 13.5도까지 떨어지면서 어제 같은 시각보다 기온이 2도에서 3도가량 낮게 출발하고 있습니다.



추위 속 서해안 지역은 눈구름이 유입되겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 강한 눈이 예상되면서 제주 산간 지역에 10에서 많게는 30cm가 넘는 폭설이 예상됩니다.



동쪽 지역은 대기 메마름이 극심한데요.



서쪽 지역으로도 다시 건조특보가 내려진 만큼 화기 사용에 각별히 주의하셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 오전부터 대체로 맑겠고 찬 바람이 불면서 전국 대기 질은 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다.



현재 기온은 춘천이 영하 9.6도, 대구 영하 2.5도로 출발하고요.



낮 기온은 서울 영하 4도에 그치면서 점차 추위가 강해지겠습니다.



내일 아침은 서울 기온이 영하 13도, 강원 철원은 영하 18도로 이번 추위 절정에 달하겠고 다음 주 월요일 낮부터 추위는 물러나겠습니다.



(임은진 기상캐스터)