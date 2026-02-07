미국 재무장관 "트럼프의 '워시 금리 안내리면 소송' 발언은 농담"

▲ 스콧 베선트 재무부 장관

도널드 트럼프 미국 대통령이 자기가 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보로 지명한 케빈 워시가 금리를 낮추지 않으면 소송하겠다고 말한 것은 농담이라고 스콧 베선트 재무부 장관이 해명했습니다.베선트 장관은 현지시간 6일 CNBC 인터뷰에서 트럼프 대통령의 소송 발언이 연준의 독립성에 대한 의구심을 불러일으킬 수 있다는 지적에 "대통령은 연준과 연준의 독립성을 매우 존중하며 그의 선택은 케빈 워시"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 지난달 31일 한 만찬 행사에서 워시 연준의장 지명자가 취임 후 금리를 내리지 않으면 소송하겠다고 말했다고 보도된 바 있습니다.베선트 장관은 전날 상원 은행위원회 청문회에서 엘리자베스 워런 상원의원이 워시가 금리를 낮추지 않아도 행정부가 소송하거나 수사하지 않겠다고 약속할 수 있냐고 묻자 "그건 대통령에 달려 있다"고 답했다가 질문이 계속되자 "그건 농담이었다"고 말했습니다.이날 인터뷰에서 베선트 장관은 자기는 대통령의 발언이 농담이었다는 점을 워런 의원에게 설명하려고 했을 뿐이라고 말했습니다.또, 베선트 장관은 트럼프 행정부가 강달러를 위한 정책을 추진하고 있다는 입장을 재확인했습니다.그는 "강달러 정책이란 우리가 달러에 우호적인 환경을 조성하기 위한 일들을 하고 있냐는 것"라고 말하며 "우리가 세금 정책, 무역 정책, 규제 완화 정책, 에너지 정책, 핵심광물에 대한 주권 재확립을 통해 미국을 세계에서 자본에 가장 좋은 곳으로 만들고 있느냐? 난 그걸 누구도 트럼프 대통령보다 잘하지 못했다고 생각한다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)