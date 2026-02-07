트럼프, '원숭이 오바마' 영상 SNS 올렸다 삭제…인종차별 논란

▲ 트루스소셜에 올라온 오바마 전 대통령 조롱 영상

도널드 트럼프 미국 대통령이 버락 오바마 전 대통령 부부의 얼굴을 원숭이에 합성한 장면이 담긴 동영상을 자신의 소셜미디어(SNS)에 올렸다가 논란이 일자 현지시간 6일 삭제했습니다.백악관은 트럼프 대통령의 SNS인 트루스소셜 계정에서 해당 동영상이 삭제됐다고 밝히며, 이 동영상이 공유된 것은 계정 관리를 담당하는 "직원의 실수"였다고 해명했습니다.1분 분량의 동영상은 트럼프 대통령이 재선에 실패한 2020년 대선이 '부정선거'였다는 그의 주장을 되풀이하는 내용으로, 말미에 오바마 전 대통령 부부를 원숭이로 묘사한 부분이 포함됐습니다.전날 밤 동영상이 게시된 직후부터 논란이 거셌지만, 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 이를 "가짜 분노"라고 일축했습니다.따라서 직원 실수라는 해명보단 여론 동향을 고려해 이튿날 오전에야 삭제했을 가능성에 더 무게가 실립니다.흑인인 오바마 전 대통령 부부를 아프리카 밀림 속 원숭이에 빗댄 것은 인종 차별이라는 비판을 피하기 어렵다고 판단했기 때문으로 보입니다.트럼프 대통령은 오바마 전 대통령이 미국 태생이 아니라는 주장을 펴기도 했으며, 지난해엔 오바마 전 대통령이 백악관 집무실에서 체포돼 죄수복을 입고 철창에 갇힌 인공지능(AI) 생성 영상을 트루스소셜에 올린 바 있습니다.(사진=트루스소셜 화면 캡처, 연합뉴스)