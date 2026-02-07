'앱스타인 추문' 노르웨이 왕세자빈 "국왕 부부에 사과"

▲ 메테마리트 노르웨이 왕세자비

미국의 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인과 친밀히 교류한 정황이 드러나며 궁지에 몰린 메테마리트(52) 노르웨이 왕세자빈이 국왕 부부를 비롯해 왕실에 사과했습니다.외신 등에 따르면 메테마리트 왕세자빈은 현지시간 6일 왕실 명의의 성명을 내고 "제프리 엡스타인과 친분을 깊이 후회한다"며 "실망을 준 모두에게 사과하는 것이 중요하다"고 밝혔습니다.또 "나로 인해 왕실, 특히 국왕과 왕비가 처한 (곤란한) 상황도 유감스럽다"며 유럽 최고령 군주인 하랄 5세(88) 국왕 부부에게 사죄의 마음을 표혔습니다.왕세자빈은 미 법무부가 추가로 공개한 엡스타인 파일에 이름이 최소 1천 번 이상 등장하며 둘 사이의 친밀한 관계와 부적절한 발언이 도마 위에 오르자 "판단력이 부족했으며 엡스타인과 접촉한 것을 깊이 후회한다"고 즉각 사과했었습니다.이번에 공개된 두 사람이 주고받은 메시지에는 2012년 엡스타인이 신붓감을 찾으러 프랑스 파리에 왔다고 하자 왕세자빈은 "파리가 불륜하기에 좋다. 스칸디나비아 여성이 신붓감으로 더 낫다"고 답한 내용도 포함돼 있습니다.평민 출신으로 2001년 노르웨이 왕위 계승 1순위인 호콘 왕세자와 결혼한 메테마리트 왕세자빈은 결혼 전 다른 남자와 사이에서 낳은 큰아들 문제로도 곤란해진 적이 있습니다.왕세자빈의 장남 마리우스 보르그 회이뷔(29)는 지난 3일부터 오슬로 지방법원에서 성폭행, 전 연인을 상대로 한 폭력, 마약 소지 등 38건의 혐의로 재판을 받고 있습니다.회이뷔는 왕위 계승권이 없습니다.최근 현지 언론 조사에서 노르웨이 국민 절반에 가까운 44%가 메테마리트 왕세자빈이 차기 왕비 자격이 없다고 응답하는 등 그의 평판이 심각하게 손상된 상황입니다.(사진=게티이미지코리아)