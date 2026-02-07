뉴스
컬링 김선영·정영석 예선 4연패 수렁…오늘은 체코와 대결

편광현 기자
작성 2026.02.07
컬링 김선영·정영석 예선 4연패 수렁…오늘은 체코와 대결
▲ 컬링 믹스더블 국가대표 김선영이 5일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 밀라노·코르티나 동계올림픽 이탈리아와의 라운드로빈 경기에서 투구를 하고 있다.

컬링 믹스더블 대표팀 김선영(강릉시청)-정영석(강원도청) 조가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 라운드 로빈 네 번째 경기에서도 패했습니다.

김선영-정영석은 어제(6일, 한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 대회 컬링 믹스더블 라운드 로빈 4차전에서 영국의 제니퍼 도즈-브루스 마워트 조에 2대 8로 졌습니다.

스웨덴에 3대 10, 이탈리아에 4대 8, 스위스에 5대 8로 무릎을 꿇었던 두 선수는 최하위를 벗어나지 못했습니다.

혼성 2인조 경기인 컬링 믹스더블은 총 10개 팀이 출전해 라운드 로빈 방식의 예선을 치르고, 상위 4개 팀이 준결승에 진출해 최종 순위를 가립니다.

한국은 후공이던 1엔드부터 2점을 내주며 밀렸고, 2엔드에서도 한 점을 잃어 0대 3으로 뒤졌습니다.

3엔드에선 한 점을 만회했으나 4엔드에서 다시 2점을 허용해 1대 5까지 밀렸습니다.

한국은 5엔드에서 파워플레이를 신청해 승부수를 띄웠으나, 이마저도 두 점을 내주면서 승부가 갈렸습니다.

파워플레이는 후공을 가진 팀이 사전에 배치된 스톤의 위치를 변경해 대량 득점을 노릴 수 있는 권한으로, 경기당 1회 사용이 가능합니다.

김선영-정영석 조는 오늘(7일) 체코를 상대로 첫 승에 도전합니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

