피겨 신지아, 단체전으로 올림픽 신고식…"감각 이어갈게요"

▲ 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막일인 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 여자 싱글 경기. 한국대표팀 신지아가 연기를 펼치고 있다.

2026 밀라노·코르티나담페초 대회를 통해 동계 올림픽 무대를 처음 밟은 피겨 여자 싱글 신지아(세화여고)가 팀 이벤트(단체전)에서 잡은 감각을 개인전으로 이어가겠다는 의지를 드러냈습니다.신지아는 오늘(6일, 현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨 팀 이벤트(단체전) 여자 싱글 쇼트프로그램을 마친 뒤 "생각보다 막 긴장되지 않았다"며 "저도 좀 의외라고 생각했다"고 웃음을 지었습니다.오늘 신지아는 기술점수(TES) 37.93점에 예술점수(PCS) 30.87점을 합쳐 68.80점을 받았습니다.자신의 최고점수(74.47점)에 크게 미치지 못하는 아쉬운 성적입니다.신지아는 그제 밀라노에 도착해 어제 첫 연습을 치르는 악조건 속에서 분투를 펼쳤습니다.경기를 끝낸 뒤 취재진과 만난 신지아는 "처음으로 올림픽 단체전에 출전할 수 있게 돼 영광"이라며 "개인전에 앞서 경기 감각을 느낄 수 있어서 다행"이라고 말했습니다.쇼트프로그램 배경음악이 나오기 전에 첫 번째 점프 과제(트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프)만 생각했다는 신지아는 "웜업 때도 그렇고 점프 하나를 뛸 때마다 응원 소리가 커서 즐겁게 단체전을 치렀다"며 미소를 지었습니다.신지아는 "단체전에서 느꼈던 감을 잊지 않고 개인전까지 잘 마무리했으면 좋겠다"라며 "연습한 부분을 모두 보여드리고 싶다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)