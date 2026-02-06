뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

배드민턴 남자대표팀도 아시아단체선수권 4강행

편광현 기자
작성 2026.02.06 23:06 조회수
배드민턴 남자대표팀도 아시아단체선수권 4강행
▲ 안세영

2026 아시아남녀단체배드민턴선수권대회에서 안세영 있는 여자대표팀에 이어 남자 대표팀도 인도를 3대 1로 꺾고 준결승 대열에 합류했습니다.

한국은 남자 단식 유태빈(김천시청·74위)이 아유시 셰티(25위)와 접전 끝에 2대 1(18-21 21-14 26-24) 역전승을 거두며 기세를 올렸습니다.

이어 복식의 조송현(광주은행)-김원호(삼성생명) 조가 하리하란 암사카루난-치라그 셰티 조를 2대 0(21-11 21-13)으로 완파하며 승기를 잡았습니다.

최지훈(삼성생명·109위)이 인도의 베테랑 키담비 스리칸트에게 0대 2(15-21 16-21)로 패하며 주춤했지만, 진용(요넥스)-기동주(인천국제공항) 조가 프루트비 크리슈나무르티 로이-사이 프라티크 조를 2대 0(21-11 21-16)으로 물리치며 승부에 마침표를 찍었습니다.

남자 대표팀은 준결승에서 중국과 맞붙는다.

한국 여자 대표팀은 이 대회에서 2020년과 2022년 기록한 준우승이 최고 성적이며, 남자 대표팀은 2024년 대회를 포함해 총 네 차례 동메달을 획득했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
편광현 기자 사진
편광현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지