파키스탄 시아파 모스크서 폭탄테러…최소 31명 사망

파키스탄 수도 이슬라마바드 외곽의 한 시아파 모스크에서 현지시간 6일 자살폭탄 테러가 발생해 최소 31명이 숨지고 169명이 다쳤습니다.외신 보도에 따르면 이날 이슬라마바드 남동쪽 외곽 탈라이 지역의 시아파 모스크 '이맘 바르가 카디자 툴 쿠브라'에서 폭발이 발생해 이 같은 인명피해가 발생했습니다.이슬라마바드 당국자는 부상자 중 상당수가 위중해 사망자 수가 더 늘어날 수 있다고 전했습니다.목격자 등에 따르면 테러범은 모스크 입구에서 입장을 제지당하자 자폭한 것으로 알려졌습니다.온라인에 퍼진 현장 사진에는 카펫이 깔린 모스크 바닥에 피투성이 시신 여럿과 유리 파편, 잔해가 널려 있는 모습이 담겼습니다.폭발 후 출동한 경찰은 현장을 봉쇄하고 수색하는 등 폭발 원인을 조사하고 있습니다.이번 테러를 두고 자신의 소행이라고 밝힌 단체는 아직까진 없지만, 이슬람교 교파 중 수니파가 대다수인 파키스탄에서 소수파인 시아파는 그간 종파 간 대립에서 폭력의 표적이 됐습니다.특히 파키스탄탈레반(TTP)이나 이슬람국가(IS) 같은 수니파 극단주의 무장단체는 시아파 상대로 테러 등 공격을 자행해 왔습니다.아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령은 성명을 내고 "무고한 민간인을 표적으로 삼는 것은 반인도적 범죄"라며 "온 국민은 이 어려운 시기에 유가족과 함께할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)