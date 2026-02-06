'천적' 현대캐피탈 꺾은 우리카드, 5경기 만에 첫 승 신고

▲ 득점 후 기뻐하는 우리카드 선수들

남자 프로배구 우리카드가 '천적'으로 군림하던 선두 현대캐피탈에 올 시즌 첫 패배를 안겼습니다.우리카드는 오늘(6일) 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 홈경기에서 33점을 합작한 하파엘 아라우조(19점·등록명 아라우조)와 알리 하그파라스트(14점·등록명 알리)를 앞세워 현대캐피탈을 세트 점수 3대 0(25-18 25-23 25-21)으로 완파했습니다.이로써 6위 우리카드는 올 시즌 다섯 경기만에 현대캐피탈전 첫 승을 낚으며 시즌 12승 15패(승점 35)를 기록했습니다.우리카드는 앞선 4라운드까지는 현대캐피탈에 4전 전패를 당했습니다.반면 선두 현대캐피탈은 우리카드에 일격을 당해 시즌 16승 10패(승점 51)가 됐습니다.우리카드가 홈팬들의 열렬한 응원에 힘입어 기선을 잡았습니다.1세트 2대 2 동점에서 아라우조의 오픈 공격을 시작으로 4연속 득점하며 초반 주도권을 잡은 우리카드는 19대 15에서도 아라우조가 직선 강타로 먼저 20점 고지를 밟았습니다.아라우조는 24대 18 세트포인트에서도 호쾌한 백어택으로 세트를 마무리했습니다.기세가 오른 우리카드의 상승세가 2세트에도 이어졌습니다.우리카드는 13대 13 동점에서 상대 서브 범실과 알리의 서브 에이스로 균형을 깬 뒤 줄곧 앞서갔고, 24대 23에서 상대 김진영의 서브가 네트에 걸리면서 세트 점수 2대 0으로 앞섰습니다.승기를 잡은 우리카드가 3세트에도 공격의 고삐를 늦추지 않았습니다.우리카드는 17대 16 박빙 리드에서 알리의 퀵오픈과 아라우조의 블로킹으로 점수를 벌렸고, 24대 21 매치포인트에서 아라우조의 백어택으로 무실세트 승리를 완성했습니다.현대캐피탈의 외국인 주포 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)는 14점 사냥에 그쳤습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)