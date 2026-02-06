미국 보건장관 "저탄고지, 조현병 치료"…전문가 "근거 없다"

▲ 로버트 케네디 주니어 미국 보건복지부(HHS) 장관

로버트 F.케네디 주니어 미국 보건복지부 장관이 '저탄고지'로 통하는 키토제닉 식단이 조현병을 치료할 수 있다는 주장을 제기했습니다.미국 뉴욕타임스(NYT)는 케네디 장관이 5일(현지시간) 테네시주를 방문한 자리에서 이런 근거 없는 주장을 내놨다고 보도했습니다.케네디 장관은 전국을 돌며 미국인들에게 '진짜 음식을 먹으라'고 촉구하는 연설을 하고 있는데, 테네시주에서는 "우리가 먹는 음식이 정신질환을 유발한다는 사실을 알게 됐다"며 하버드대의 한 의사가 "키토 식단으로 조현병을 치료했다"고 주장했습니다.그는 또 "이틀 전에 본 연구에 따르면 식단을 바꾸면 조울증도 치료할 수 있다"고도 했습니다.NYT는 케네디 장관의 이런 발언이 하버드대 크리스토퍼 팔머 박사의 연구를 언급한 것으로 보인다고 짚었습니다.팔머 박사는 2019년 키토제닉 식단으로 장기간 조현병을 앓아온 환자 두 명의 증상이 완전히 완화됐다고 발표한 바 있습니다.당시 그는 두 환자 모두 "항정신병약 복용을 중단했고 수년간 증상이 재발하지 않았다"고 주장했습니다.그러나 전문가들은 케네디 장관의 이 같은 발언이 고지방, 저탄수화물 식단이 조현병 환자들에게 도움이 될 수 있는지에 관한 초기 연구를 크게 과장해 말한 것이라고 지적했습니다.미국 정신의학회 회장을 지낸 폴 애플바움 컬럼비아대 정신의학과 교수는 키토제닉 식단이 조현병 환자에게 도움이 될 수 있다는 "매우 예비적인 증거"가 일부 소규모 단기 연구를 통해 제시되기는 했다고 밝혔습니다.다만, 그는 "키토제닉 식단이 조현병 증상을 개선할 수 있다고 말하는 것은 부정확하며 나아가 조현병을 치료할 수 있다고 주장하는 것은 더욱 사실과 거리가 멀다"고 말했습니다.애플바움 박사는 해당 연구에 참여했던 환자들 대부분이 여전히 항정신병약을 필요로 했다며 보다 장기적인 연구가 필요하다고 말했습니다.마크 올프슨 컬럼비아대 정신의학과 교수도 "현재로서는 키토제닉 식단이 조현병을 치료한다고 신뢰할만한 증거는 없다"고 평가했습니다.NYT에 따르면 키토제닉 식단을 정신건강 치료법으로 시험했던 대부분의 연구는 일반 식단을 섭취한 대조군을 포함하지 않았습니다.NYT는 이어 케네디 장관이 과거에도 과학적 근거가 거의 없거나 전혀 없는 아이디어를 홍보해온 이력이 있다고도 짚었습니다.케네디 장관은 인간면역결핍바이러스(HIV)가 에이즈의 원인이라는 확립된 증거를 부인했으며 코로나가 유대인과 중국인을 제외하고 특정 인종을 표적으로 삼았다거나 백신이 자폐증의 원인이라고 주장한 바 있습니다.(사진=게티이미지)