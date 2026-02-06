서유럽서 '미국 반대' 정서 확산…"트럼프 그린란드 위협 탓"

▲ 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 대통령의 덴마크 자치령 그린란드 병합 위협 이후 서유럽의 반미 정서가 강해진 것으로 조사됐다고 영국 일간 가디언이 보도했습니다.가디언에 따르면 여론조사 기관 유고브가 덴마크, 프랑스, 독일, 영국, 이탈리아, 스페인 등 서유럽 6개국에서 지난달 9∼27일 실시한 여론조사 결과 압도적 다수가 미국에 대해 부정적인 인식을 드러냈습니다.미국에 대한 반감은 트럼프 대통령에게 영토 주권이 직접 위협받은 덴마크가 84%로 가장 높았습니다.독일(72%), 스페인(66%), 영국(64%), 이탈리아(63%), 프랑스(62%)가 뒤를 이었습니다.이 같은 수치는 유고브가 10년 전 유럽의 반미 정서를 살피는 여론조사를 시작한 이후 최저 수준입니다.작년 11월 이들 국가에서 49∼70%로 조사됐던 것과 비교해서도 불과 몇 달 새 눈에 띄게 악화한 것입니다.유고브는 트럼프 대통령의 그린란드 장악 시도가 유럽인들이 미국에 확실히 등을 돌리게 만드는 계기로 작용한 것으로 보인다고 해석했습니다.조사 대상 6개국 모두에서 미국을 동맹으로 여긴다는 응답률도 감소했습니다.특히 덴마크의 경우 2023년 7월 조사에서는 이 응답률이 80%에 달했지만 이번에는 26%에 그쳤습니다.다른 5개국도 40% 미만으로 저조했습니다.서유럽인들은 트럼프 정부의 일부 진단에는 어느 정도 공감하는 것으로 나타났습니다.유럽이 미국에 국방을 과도하게 의존해 왔다는 질문에 '동의한다'는 응답은 국가별로 59∼74%였고, 유럽의 이민 허용이 지나쳤다는 응답도 52∼63%로 높은 편이었습니다.하지만, 유럽 정부가 표현의 자유를 과도하게 제한하고 있다는 미국 측의 거듭된 주장에 '그렇다'고 응답한 비율은 18∼31%에 그쳤습니다.EU가 미국과 무역에서 불공정했다는 트럼프 대통령의 견해에도 10∼17% 만이 동의한다고 답변해 인식차를 드러냈습니다.