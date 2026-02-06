설날 장사 씨름대회 태안서 열린다…선수 250명 총출동

▲ 위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회 포스터

대한씨름협회가 위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회가 오는 12일부터 18일까지 7일 동안 충남 태안에서 열린다고 오늘(6일) 밝혔습니다.이번 대회는 대한씨름협회가 주최, 태안군씨름협회가 주관하며 태안종합실내체육관에서 진행됩니다.남자 체급별 장사전(소백급·태백급·금강급·한라급·백두급)과 여자 체급별 장사전(매화급·국화급·무궁화급), 여자부 단체전이 펼쳐지며 선수 250명이 참가합니다.오는 12일엔 여자부 개인전과 단체전 예선이 열립니다.이후 13일 여자부 단체전 결승 및 체급별 장사 결정전, 14일 소백장사(72kg 이하) 결정전, 15일 태백장사(80kg 이하) 결정전, 16일 금강장사(90kg 이하) 결정전, 17일 한라장사(105kg 이하) 결정전, 18일 백두장사(140kg 이하) 결정전이 차례로 열립니다.모든 경기는 토너먼트로 진행됩니다.예선전부터 준결승전까지는 3전 2선승제, 남자 체급별 장사결정전은 5전 3선승제, 여자 체급별 장사결정전은 3전 2선승제로 우승자를 정합니다.체급별 우승자에겐 장사 인증서와 순회배, 트로피, 경기력향상지원금, 꽃목걸이가 수여됩니다.한편, 이번 대회는 13일과 14일엔 KBSN(KBS N SPORTS), 15일부터 18일까지는 KBS 한국방송(KBS 1TV)을 통해 생중계될 예정입니다.유튜브 채널 '샅바 티비'를 통해서도 실시간으로 경기를 시청할 수 있습니다.(사진=대한씨름협회 제공, 연합뉴스)