'스우파3' 제작진, 콘서트 관련 사기 혐의로 피소…공연사 "50억 손실" 주장

Mnet '월드 오브 스트릿 우먼 파이터 3'(이하 '스우파3') 제작진이 콘서트 진행과 관련해 공연 제작사로부터 사기 혐의로 고소당했다. 공연 제작사는 콘서트 권리를 확보하는 과정에서 방송사 CJ ENM에 거액을 투자했지만, 약속된 공연이 이행되지 않아 수십억 원의 손실이 발생했다고 주장하고 있다.



6일 마이데일리에 따르면 '스우파3' 콘서트 제작사 루트59는 지난 3일 서울 서초경찰서에 CJ ENM과 관계자들을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 고소했다.



루트59 측은 CJ ENM이 '스우파3' 전국투어 콘서트를 총 24회차 진행하는 것으로 설명해 공연 권리를 확보했으나, 실제로는 출연자들과 12회차 공연만 계약돼 있었다고 주장했다. 이로 인해 전국 7개 도시 투어 일정 중 일부 공연에서 출연 아티스트 불참이 발생했고, 관객 항의가 이어지며 공연이 취소돼 대규모 환불 사태로 번졌다는 설명이다.



이로 인해 막대한 손실이 발생했다는 게 고소인 측 주장. 루트59 진동기 대표는 "CJ ENM에 공연 권리 확보 명목으로 22억 원의 협찬금을 투자했고, 여기에 추가 제작·운영 비용까지 더해 총 50억 원에 가까운 실손실이 발생했다. 지방 공연을 함께 준비했던 지역 기획사들 역시 큰 피해를 입었다"고 주장했다.



이에 대해 CJ ENM 측은 "루트59 측과 체결한 협찬금은 '스우파3' 브랜드를 활용해 국내·해외 사업 및 에이전시 사업을 1년간 진행할 수 있는 권리였다면서 콘서트 무산의 책임은 루트 59에게 있다."고 주장하고 있다. 그러면서 "공연 기획과 출연자 계약, 운영 전반에서 발생한 문제와 흥행 부진의 책임을 당사에 전가하고 있다. 사실 관계를 명확히 하기 위해 법적 절차에 성실히 대응하고, 관련 자료를 제출해 쟁점을 소명할 것"이라고 대응했다.



한편 '스우파3'는 지난해 7월까지 방송된 '스트릿 우먼 파이터' 시리즈의 세 번째 시즌으로이며, 총 6개 댄스팀이 참여했다.







