'케데헌' 이재, 11월 7일 결혼 예정…"인생 최고의 전성기"

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스' OST 'Golden'(골든)을 작사, 작곡하고 부른 가수 이재(34)가 오는 11월 7일 약혼자 샘 김(30)과 웨딩 마치를 울린다.



6일 매일경제에 따르면 이재는 모친인 신혜진 세영엔터프라이즈 부회장이 운영하는 미국 로스앤젤레스의 골프장에서 올 가을 결혼식을 올린다. 이재의 남편인 샘 김은 한국계 미국인 음악 프로듀서다. 두 사람은 2017년 송라이팅 세션에서 동료로 처음 인연을 맺은 뒤 열애 끝에 2023년 말 약혼한 바 있다.



이재는 지난 1일(현지시간) 진행된 제68회 '그래미 어워드'에서 K팝 최초로 수상의 영광을 안았으며, 다음 달 5일 열리는 제98회 아마데미 시상식에서 주제가상 후보에 오른 상태다. 아티스트로서 최고의 전성기를 누리고 있는 이재가 인생의 또 다른 경사스러운 소식을 전하자 축하가 쏟아지고 있다.



앞서 이재는 국내 아이돌 연습생으로 가수 데뷔를 준비하기도 했으며, 이러한 경험과 문화적 이해를 바탕으로 TWICE, Red Velvet, aespa, NMIXX를 비롯한 여러 K-POP 아티스트의 곡에 참여한 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)