"한국이 표적 삼아 공격"…쿠팡 로저스 부른 미 의회

이런 가운데 우리 국민의 개인정보가 유출된 쿠팡 사태가 한미 간의 외교, 통상 이슈로 번지고 있습니다. 미 하원 법사위가 한국이 미국 혁신 기업을 표적 삼아 공격하고 있는지 조사하겠다며 쿠팡 한국법인 임시대표에게 의회에 출석해 증언하라고 소환장을 보냈습니다.



미국 하원 법사위원회가 쿠팡 한국법인 로저스 대표에게 소환장과 함께 보낸 서한입니다.



한국 정부가 영업 정지나 형사 처벌을 거론하며 쿠팡을 압박하고, 미국 시민에 대한 형사 처벌 위협까지 하고 있다면서 미국의 혁신 기업을 표적 삼아 공격하고 있다고 적었습니다.



특히 공정거래위원회 등이 미국 테크 기업에 대한 차별적 조치를 강화하고 있는데, 이는 한미 간의 무역 합의에 정면충돌한다고 비판했습니다.



미 하원 법사위는 이에 따라 로저스 대표에게 한국 정부의 표적 조사에 대한 증언을 요청한다며 의회에 나오라고 통보했습니다.



청와대와 우리 정부, 국회 등과 주고받은 통신 기록도 제출할 것을 요구했습니다.



쿠팡의 모회사인 쿠팡 INC는 미 하원 조사에 전적으로 협조하겠다는 입장을 내놨습니다.



로저스 대표는 오는 23일 미 의회에 출석할 걸로 보입니다.



미 행정부와 의회는 최근 한국이 미국 기업을 차별하는 디지털 플랫폼 정책을 편다고 문제 삼으며 쿠팡을 사례로 들어왔습니다.



[에이드리언 스미스/미 하원 세입위 무역소위원장 (공화당, 지난달 14일) : 한국은 미국 기술 리더들을 공격적으로 겨냥하고 있습니다. 쿠팡에 대한 차별적 규제가 그 사례입니다.]



JD 밴스 미 부통령은 지난달 김민석 국무총리를 만나 쿠팡 사태와 관련해 한미 관계에 긴장과 오해가 없도록 잘 관리해달라고 당부하기도 했습니다.



정부 고위 관계자는 쿠팡에 대한 미 하원의 움직임은 로비에 의한 것으로 안다고 밝혔습니다.



미 의회가 법적 강제력을 가진 공식 조사에 착수한 만큼 로저스 대표의 증언 등을 바탕으로 쿠팡 집중 청문회가 열릴 가능성이 높습니다.



