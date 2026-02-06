"미국 분위기 좋지 않아…'비관세' 진전 중요"

<앵커>



미국이 우리나라에 대한 관세를 재인상하겠다고 압박하고 있는 가운데, 미국의 부정적인 기류가 전해졌습니다. 미 국무장관이 최근 조현 외교장관을 만난 자리에서 한국에 대한 미국 내부 분위기가 좋지 않다고 언급한 겁니다. 미국 측은 또 대미 투자뿐 아니라 비관세 장벽과 관련해서도 진전된 입장을 보이라고 요구했습니다.



첫 소식, 워싱턴 김용태 특파원입니다.



<기자>



한미 외교장관 회담에서 마코 루비오 미 국무장관은 미국 내 분위기부터 말했다고 조현 외교부 장관이 공개했습니다.



[조현/외교부 장관 : (루비오 장관이) 통상 관련 공약 이행과 관련해서 미 측 내부의 분위기가 좋지 않다는 상황을 솔직하게 (공유했습니다.)]



그러면서 루비오 장관이 통상 합의 이행이 늦어져 생긴 부정적 기류가 한미 관계 전반으로 퍼지지 않도록 상황을 잘 관리하자고 했고 조 장관은 우리 정부 노력을 자세히 설명했다는 겁니다.



[조현/외교부 장관 : 일부러 (대미투자특별)법안 처리의 속도를 늦추거나, 그런 행위를 하는 그런 것은 전혀 사실이 아니라는 점을 (미 측에) 설명하고.]



또 통상 문제로 안보 협력이 저해되어서는 안 된다고 강조했다고 밝혔습니다.



조 장관은 핵심광물장관급 회의에서는 그리어 미 무역대표부 대표를 만났는데, 그리어는 대미 투자뿐 아니라, 비관세 장벽도 중요하다고 얘기했습니다.



[조현/외교부 장관 : (그리어 대표는) 비관세 장벽 관련한 사안에 있어서도 진전된 입장을 조속히 보여주는 것이 중요하다고 강조했습니다.]



미국은 디지털 규제나 농산물 검역 등을 비관세 장벽으로 지목해 왔습니다.



대미투자특별법안이 통과된다고 해도 관세 인상 철회를 장담할 수 없다는 우리 정부 판단은 이런 배경에서 나온 것으로 보입니다.



산업장관과 통상본부장에 이어 외교장관까지 미국을 찾았지만, 관세 문제와 관련해서는 큰 돌파구를 마련하지 못한 셈입니다.



백악관 대변인은 한국에 대한 관세 인상 시점을 묻는 기자 질문에 '자신은 시간표를 가지고 있지 않다'고 답했는데, 정부 관계자는 구체적 인상 시점과 관련해 미국이 일부러 모호성을 유지하는 것 같다고 해석했습니다.



