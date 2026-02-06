순환매? 위험 회피?… 미 증시 투매 원인은

▲ 뉴욕증권거래소에서 업무 중인 직원의 모습

미국 증시를 휩쓰는 매도세의 원인을 두고 월가의 추측이 분분합니다.소수 빅테크 종목에서 여러 업종으로 자금이 이탈하는 '순환매' 흐름이나 인공지능(AI) 기술의 수익성을 둘러싼 우려의 재점화 등이 주 배경으로 거론되지만, 최근 변동성을 온전히 설명하기에는 역부족이라는 것입니다.블룸버그 통신은 "지난해 4월 '관세 전쟁'처럼 뚜렷한 단일 원인이 있는 것은 아니지만, 고평가 논란을 부추기는 소식이 잇따르며 '서서히 고조되는 불안'(슬로우 드럼 비트) 형국이 촉발돼 결국 투자자들이 일제히 발을 빼게 됐다"고 짚었습니다.이런 분위기는 현지시간 5일 증시에서 뚜렷했습니다.S&P500 지수는 1.2% 떨어지며 3거래일 연속 약세를 보였고, 나스닥 100 지수는 지난해 4월 이후 최대 하락률을 기록했습니다.특히 소프트웨어(SW) 종목의 부진이 컸습니다.앤트로픽이 사무 업무를 쉽게 자동화하는 AI 모델을 선보이면서 전문 SW 사업의 우위가 사라질 수 있다는 우려가 커져 투매 열풍이 일었습니다.매도 쓰나미는 다른 자산 시장도 덮쳐 변동성이 큰 귀금속인 은은 20% 폭락했습니다.가상화폐 대장주 비트코인은 13% 추락하며 레버리지 물량의 투매가 쏟아졌고, 결국 도널드 트럼프 대통령 당선 이후 15개월 동안 올린 상승분을 몽땅 반납했습니다.시장의 공포감이 커지면서 미국 국채의 몸값은 도로 올랐습니다.투자자들이 '최후의 보루'로 찾는 대표 안전자산의 위상이 다시금 돋보인 것입니다.하락 여파는 장 마감 뒤에도 이어졌습니다.아마존은 시간외거래에서 11% 이상 급락했습니다.회사 측이 올해 자본지출을 시장 예상치를 크게 웃도는 2천억 달러(294조 원)로 발표하면서 AI 과잉 투자에 관한 회의론에 다시 불이 붙은 것으로 풀이됩니다.충격은 아시아 시장으로도 넘어와 코스피 지수는 6일 오전 4,900선까지 붕괴했다가 5,000선을 회복, 전장보다 1.44% 내린 채 마감했습니다.독립계 뮤추얼 펀드 운용사인 프랭크펀드의 브라이언 프랭크 사장은 블룸버그에 "시장 참여자들이 확연히 방어적 태세로 돌아서고 있다"며 "지금은 리스크가 감지되면 무조건 팔고 보는 '묻지마 투매'가 만연한 상황"이라고 말했습니다.미국 자산운용사 보케 캐피털 파트너스의 킴 포레스트 최고투자책임자(CIO)는 최근의 하락을 과열 우려의 자연스러운 반영으로 봤습니다.주도주와 금 등 자산이 너무 급등해 이젠 냉혹한 평가를 거쳐야 할 때가 됐다는 것입니다.이어 "현 장세가 상승 동력이 한계에 다다르며 발생하는 일종의 '리셋'(재설정) 과정"이라고 지적했습니다.블룸버그는 시장에 여러 불안 요소가 겹쳐 있다고 분석했습니다.먼저 AI 산업에서 초기 승자와 패자가 갈리면서 일부 기업이 도태할 수 있다는 위기감이 퍼지고 있다는 겁니다.그리고 미국 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장으로 케빈 워시 전 연준 이사가 내정됐지만, 통화정책 방향과 인플레이션을 둘러싼 불확실성은 여전히 큽니다.금, 비트코인 외에도 구글의 운영사 알파벳 등 빅테크의 기업가치가 한계에 달했다는 경계론에도 계속 힘이 실리는 데다, 미국 경기 악화를 시사하는 고용 지표가 최근 발표되면서 투자 심리가 더 위축됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)