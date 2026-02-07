유세윤, 가요계 최초 코인노래방 콘서트 개최…"생수 및 새우깡 제공"

개그맨 유세윤(45)이 가요계 최초로 코인 노래방에서 단독 콘서트를 개최한다.



6일 유세윤은 오는 27일 오후 7시부터 서울 강남구 논현동의 한 코인 노래방에서 진행되는 <유세윤 단독 콘서트> 개최를 앞두고 전석 매진 소식을 전하며 "여러분의 성원에 힘입어 감사드린다."라고 인사를 전했다.



<유세윤 단독 콘서트>는 총 6석으로 소규모로 진행된다. 주최 측은 그중 유세윤이 가창을 하는 동안 뒷모습을 바라봐야 하는 두 객석은 시야제한석으로 한정하는 등 관객 친화적으로 구성했다. 티켓 가격은 R석 30000만 원, 시야제한석은 20000만 원으로 차등을 뒀다.



이번 콘서트는 가요계에서 처음으로 노래방에서 진행되는 만큼 유세윤은 공연 진행에 대한 염려를 드러내기도 했다. 그는 "콘서트날까지 미입금자 발생, 당일 노쇼 발생시 현장에서 모객(공연 지연), 공연 도중 관객 이탈, 돌발행동" 등에 대한 걱정을 언급했다.



원활한 운영을 위해서 유세윤은 <유세윤 단독 콘서트>를 전석 지정석으로 운영하며, 관객의 허락 하에 아티스트가 관객 좌석 사이에 착석할 수 있다는 조항을 사전에 고지했다. 또한 "관객 전원에게 생수 및 새우깡을 제공, 5000원 추가 결제시 관객본인 가창 가능(공연 당일 아티스트에게 현금 결제만 가능) 하다."고 당부했다.



<유세윤 단독 콘서트>는 오는 27일 진행된다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)