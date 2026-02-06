[자막뉴스] 하닉 직원 '돈 자랑'에 뜻밖의 반응…"나도 돈 좀 썼어" '인증샷' 속출

평균 성과급이 1억 원으로 알려진 SK 하이닉스 직원이 보육원에 일부 기부한 사연이 화제를 모은 가운데, 다른 회사 직원들도 덩달아 기부를 인증하며 선한 릴레이가 펼쳐지고 있습니다.



최근 직장인 익명 커뮤니티 '블라인드'에 SK 하이닉스 직원을 인증한 A 씨가 "오늘 자랑 좀 하겠다"며 "돈 좀 쓰고 왔다"는 글이 올라왔습니다.



A 씨는 피자 10판과 신선한 과일, 간식을 사 보육원 아이들에게 전달했다고 밝혔습니다. 특히 평소 아이들이 견과류를 많이 못 먹다는 얘기를 듣고 견과류도 종류별로 전달했다고 덧붙였습니다.



해당 글은 댓글이 600개 이상 달릴 정도로 화제를 모았는데, A 씨는 이후 다시 글을 올려 해당 보육원에서 도서관 리모델링을 위해 모금 활동을 하고 있는데, 많은 사람이 도와주면 아이들을 위한 휴식 공간을 만들어 줄 수 있지 않을까 싶다며 소액 기부를 권유했습니다.



해당 게시글 댓글엔 직장인들의 기부 인증이 잇따랐습니다. 대한항공, NC소프트, 공무원 등 다양한 직장인이 보육원에 기부금을 보낸 후 인증 사진을 첨부한 겁니다.



기부금을 수령한 세종시 영명보육원에 따르면, A 씨의 기부 독려 이후 현재까지 기부금 약 2100만원이 모였습니다. 지난해 12월부터 모금을 시작했는데, A씨의 글 이후 기부 문의가 크게 늘어났다며 기부 참여자들에게 감사를 전하기도 했습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)