베네수 정치범 사면법 초안 통과…마차도 대권 도전 가능성도 열려

▲ 백악관에서 트럼프 대통령을 만나고 나오는 마차도

베네수엘라 국회가 야권 인사들의 복권을 허용하는 내용을 골자로 한 사면법 초안을 만장일치로 통과시켰습니다.AFP 통신 등에 따르면 이 법안은 우고 차베스 전 대통령 시절부터 반체제 인사들을 투옥하는 데 사용했던 '반역죄' '테러리즘' '증오확산' 등의 혐의로 기소된 사람들에 대한 사면을 포함하고 있습니다.다만 중대한 인권 침해, 반인도적 범죄, 전쟁 범죄, 고의적 살인, 부패, 마약 밀매 혐의자들에 대한 사면은 포함되지 않았습니다.특히 노벨 평화상 수상자인 마리아 코리나 마차도를 포함한 야권 인사의 공직 출마 금지 조치를 해제하는 내용도 담고 있어 이번 법안은 차기 대선에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.법안의 최종안은 독소조항 여부 등에 대한 세부 심사 등을 거쳐 내주 중 통과될 것으로 예상됩니다.단원제인 베네수엘라 국회는 크게 1차와 2차 본회의 표결을 거쳐 법안의 통과 여부를 결정합니다.이번 입법은 델시 로드리게스 임시 대통령이 주도했습니다.한편 이번 입법으로 대선 출마 가도가 열릴 가능성이 높은 마차도는 10달 이내에 차기 대선이 가능하다고 주장했습니다.마차도는 지난 2024년 대선 출마를 선언했으나 피선거권이 15년간 제한돼 무산됐습니다.마차도는 최근 미국 온라인매체 폴리티코와의 인터뷰에서 "전 과정에 걸쳐 수작업 투표가 이뤄지는 진정으로 투명한 절차라면, (대선이) 9~10개월 안에 완료될 수 있다고 믿는다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)