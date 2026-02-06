이란 반정부 시위 다시 불붙나…"17∼18일 다시 거리로"

▲ 작년 12월 말에 불붙었다가 지금은 소강상태에 빠진 이란 반정부시위

이란에서 당국의 유혈진압에 잠시 주춤했던 반정부 시위의 불씨가 되살아나고 있습니다.지난달 시위에 참가자들을 겨냥한 당국의 보복이 본격화하면서 대중의 반발이 다시 커지고 있는 데다 이달 들어 열리고 있는 사망자들의 장례식과 추모식이 정권에 대한 저항의 장이 되고 있습니다.미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 이란 내부에서 정권에 대한 적개심을 대외적으로 표출하는 목소리가 점차 커지고 있다고 보도했습니다.반정부 시위에 대한 강경 진압과 시위대에 도움을 준 이들을 대상으로 한 탄압도 내부에서 터져 나오는 저항의 목소리를 억누르지는 못했다는 것입니다.특히 시위 사망자에 대한 장례식과 추모식이 정권에 대한 분노를 표출하는 장이 되고 있습니다.유족들과 전국 각지에서 모여든 조문객들은 "하메네이에게 죽음을"이라는 구호를 외치고 있다고 신문을 전했습니다.이란 남서부 시라즈의 의대생들은 시위대를 치료해주다 당국에 체포된 의사들을 석방하라고 요구하며 며칠째 연좌 농성을 벌였습니다.고등학생들도 정권 반대 요구에 동참하고 있습니다.테헤란의 한 17세 학생은 WSJ에 자신이 다니는 학교에서는 아침 시간에 국가를 부르는 것을 거부하는 운동이 일고 있다고 전했습니다.이란 교사 노조는 "평범한 요구를 내건 평화 시위가 피로 물들었다"는 성명을 냈고, 지역 활동가 단체들은 공개적으로 최고지도자 하메네이의 퇴진을 요구하고 있습니다.2011년부터 가택연금 상태인 미르-호세인 무사비 전 총리도 "총을 내려놓고 권좌에서 물러나야 이 나라가 자유와 번영으로 나아갈 수 있다"며 하메네이 퇴진을 촉구했습니다.이란의 유명 여배우 엘나즈 샤케르두스트는 "피비린내가 나는 이 땅에서는 다시 연기를 하지 않겠다"며 은퇴를 선언하기도 했습니다.케르만샤 출신의 한 이란인은 WSJ에 보낸 문자메시지를 통해 "사람들은 두려움에 떨고 있지만 분노로 가득 차 있기도 하다"며 "모두 하늘을 바라보며 차라리 트럼프가 우리를 폭격해 하메네이와 이 정권을 끝내주기를 바라고 있다"고 전했습니다.이란 정부의 강경 대응 방침은 변화가 없어 보입니다.반정부 시위로 사형 집행이 예고됐던 에르판 솔타니를 보석으로 석방하고 여성에게 오토바이 면허를 공식 발급하겠다고 하는 등 일부 유화조치를 취하기는 했지만, 시위대에 대한 제재의 고삐는 늦추지 않고 있습니다.테헤란의 한 의료진은 보안군이 병원을 급습해 다친 시위대를 체포하고 있다고 전했고, 인권단체 등에 따르면 시위대를 치료한 의료진을 구금하는 일도 잇따르고 있습니다.이란 의료위원회 모하마드 라에즈자데 위원장은 반관영 ISNA 통신과 인터뷰에서 지난달 8일 시위 진압 이후 17명의 의료진이 구금됐다고 전했습니다.이란인권센터 하디 가에미 사무총장은 "수천 명의 민간인을 살해한 이슬람 공화국이 이제는 집집이 찾아다니며 시위에 참여했던 자들을 처벌하고 잠재적 저항의 불씨를 꺼트리려 하고 있다"고 말했습니다.그러나 WSJ은 변화를 갈망하는 이란 내부의 저항의 물길을 거스르기는 이미 늦었다고 평가했습니다.지난달 8∼9일 정권의 유혈진압으로 사망한 시위대에 대한 추도식이 열리는 이달 17∼18일이 또 다른 봉기의 시작점이 될 가능성도 제기됩니다.이번 반정부 시위가 시작된 테헤란의 상업 중심지 '그랜드 바자르' 상인들은 이미 전국의 상인들에게 17∼18일에 다시 거리로 나서달라고 요청한 상황입니다.바자르 상인단체는 텔레그램 채널을 통해 "전국 각지의 이란 국민에게 각자의 도시에서 희생자들을 기리고 전국적인 봉기를 계속해나갈 것을 촉구한다"며 목표는 "현대사에 최악으로 남은 대학살에 대한 복수"라고 밝혔습니다.(사진=인권단체 이란인권 제공, 연합뉴스)