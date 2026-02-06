뉴스
"무시해서" 아파트서 세 모녀 흉기로 살해하려 한 10대 구속

이종훈 기자
▲ 폴리스라인

자신을 무시했다는 이유로 아파트에서 세 모녀를 살해하려 한 10대가 구속됐습니다.

강원 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원은 살인미수 혐의로 청구된 A(16)군에 대한 구속영장을 발부했습니다.

법원은 증거를 인멸하고 도주할 우려가 있다고 판단해 영장 발부를 결정했습니다.

A 군은 어제(5일) 오전 9시 12분쯤 원주시 단구동 한 아파트에서 40대 B 씨와 10대인 큰딸 C 양과 작은딸 D 양에게 미리 준비한 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받고 있습니다.

A 군 범행으로 B 씨는 목 부위를 크게 다치고, C 양과 D 양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입었습니다.

피해자들은 어제 병원에서 수술받고 현재 중환자실에서 회복 중입니다.

경찰은 이웃의 신고를 받고 출동해 아파트 인근 화단에 숨어 있던 A 군을 현행범 체포했습니다.

A 군은 미리 알고 있던 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 건물 안으로 들어간 뒤 피해자들의 집 앞에서 기다렸다가 B 씨가 집 밖으로 나오자 내부로 침입한 것으로 파악됐습니다.

A 군은 경찰에 "C 양이 학원에서 창피를 주고 무시했다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌습니다.

경찰에 따르면 A 군과 C 양은 같은 중학교에 다녔던 동창 사이인 것으로 확인됐습니다.

경찰은 수사를 마치는 대로 사건을 검찰에 넘길 방침입니다.

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
