유명 앵커 모친 납치에 미국 '발칵'…트럼프 "무사귀환 기도"

▲ 미국 유명 앵커 서배너 거스리의 모친 실종 전단

미국에서 유명 뉴스 앵커의 80대 노모가 누군가에게 납치된 것으로 추정되는 사건이 발생해 미 전역이 충격에 빠졌습니다.AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 NBC 간판 프로그램 '투데이'의 앵커 서배너 거스리의 모친 낸시 거스리(84)가 지난달 31일 밤(현지시간) 애리조나주 투손의 자택에서 사라진 뒤 행방이 묘연한 상태입니다.투손 외곽의 한적한 동네에 거주하는 낸시는 실종 당일 저녁 인근에 사는 큰딸의 집에서 딸·사위와 저녁 식사를 함께했고, 사위는 차로 낸시를 다시 자택에 데려다주고 집에 들어가는 것까지 확인한 후 돌아왔다고 수사 당국에 말했습니다.하지만 낸시는 다음 날인 일요일 매주 가던 교회에 나타나지 않았고, 행방이 확인되지 않았습니다.이 지역을 관할하는 피마 카운티 보안관 크리스 나노스는 실종 후 닷새 만에 열린 기자회견에서 DNA 검사 결과 낸시의 자택 현관에서 발견된 혈흔이 낸시의 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.당국은 그가 평소 고혈압과 심장 질환을 앓았고 거동이 불편해 스스로 집을 떠났을 가능성은 희박한 것으로 보고 있습니다.수사관들이 파악한 내용에 따르면 낸시가 납치된 것으로 추정되는 지난 1일 새벽 1시 47분쯤 자택 현관 카메라가 작동을 멈췄으며, 약 30분 뒤에는 감시 카메라 소프트웨어가 사람의 움직임을 감지했으나 영상은 남아 있지 않았습니다.이후 15분 뒤 낸시의 인공심박동기 애플리케이션은 인공심박동기와 휴대전화의 연동이 끊어졌다고 표시했습니다.나노스 보안관은 낸시가 살아 있다는 증거를 아직 확보하지 못했다면서도 "현재 낸시가 아직 살아 있다고 믿는다"며 "그녀가 집으로 돌아오길 바란다"고 말했습니다.애리조나주 수사 당국과 함께 조사에 착수한 연방수사국(FBI)은 이번 사건에 결정적 정보를 제공하는 사람에게 제공하겠다며 5만 달러(약 7천345만 원)의 사례금을 내걸었습니다.낸시가 실종된 이후 최소 3개 언론사에 그의 몸값을 요구하는 편지가 도착했다고 미 언론들은 보도했습니다.투손 소재 지역방송 KOLD-TV 뉴스룸에 지난 2일 이메일로 발송된 편지의 한쪽에는 요구 금액과 기한이 명시돼 있었습니다.로이터통신은 몸값 요구 편지 사본을 입수한 연예 매체 TMZ 보도를 인용해 해당 메모에 낸시의 몸값으로 수백만 달러 규모의 암호화폐를 요구하는 내용이 적혔다고 전했습니다.이날 기자회견에 함께 참석한 헤이스 얀케 FBI 특별수사관은 몸값 지불 시한이 이날 오후 5시로 정해져 있었고, 두 번째 시한은 오는 9일이라고 말했습니다.도널드 트럼프 대통령도 국민적인 관심이 쏠린 이 사건에 연방 수사 기관의 지원을 지시했다고 소셜미디어를 통해 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)