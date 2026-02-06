뉴스
피 철철 나는데 '찰칵'…청소기로 빨아들이고 생방송까지

유영규 기자
2026.02.06
▲ A 씨 학대로 귀가 찢어진 햄스터

햄스터와 기니피그를 학대하는 모습을 온라인 커뮤니티에 올려 고발된 남성의 집에서 동물 20여 마리가 구조됐습니다.

동물자유연대는 지난 3일 경찰·구청과 함께 A 씨로부터 햄스터 12마리와 기니피그 1마리 등 동물 22마리를 긴급 격리해 보호 중이라고 오늘(6일) 밝혔습니다.

14마리는 인근 동물병원에 입원해 치료받고 있으며 나머지 8마리는 단체로 인계됐습니다.

단체에 따르면 구조된 동물 대부분은 누적된 스트레스와 영양 부족으로 인해 간과 폐, 신장 등 주요 장기가 손상된 상태입니다.

귀가 찢어지는 등 교상(물려서 난 상처)도 관찰됐고 안구 손상이나 골절이 의심되는 동물도 있었습니다.

담당 수의사는 "일부 개체가 기력저하와 운동장애 때문에 사흘 안에 사망할 수 있다"는 소견을 냈습니다.

앞서 A 씨는 지난해 3월부터 동족끼리 서로 잡아먹는 습성이 있는 햄스터를 비좁은 우리에 함께 넣어 사육하고, 다쳐서 피가 나거나 학대당해 쓰러진 동물 사진과 영상을 네이버 카페 등 온라인에 게시했습니다.

동물자유연대는 같은 해 12월 A 씨를 경찰에 고발했으나 A 씨는 햄스터를 청소기로 빨아들이거나 통에 넣고 흔드는 모습을 생방송으로 송출하는 등 학대를 이어갔습니다.

학대를 말리는 반응에는 '경찰 수사가 무섭지 않다'며 조롱하기도 했습니다.

A 씨는 긴급 격리 당일 밤에도 사회관계망서비스(SNS)에 "찍찍이들 때문에 너무 스트레스를 받는다"며 학대 협박을 하는 내용의 글을 올린 것으로 파악됐습니다.

사건을 맡은 울산 울주경찰서는 조만간 A 씨를 동물보호법 위반 피의자 신분으로 불러 조사할 계획입니다.

동물자유연대 노주희 활동가는 "피학대 동물을 격리하더라도 보호 비용을 납부하면 학대자에게 반환하도록 한 현행법은 학대 재발을 막기 어렵다"며 "정부가 국정과제로 제시한 동물학대자 사육 금지 제도 도입이 시급하다"고 강조했습니다.

