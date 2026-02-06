[자막뉴스] 나흘 만에 또 표지석 들이 받아…'조수석 사망 사고' 가해자 사망

화물차로 대형 크레인을 견인해 운행하다가 중앙분리대를 치고 가 그 파편으로 반대 차로 차량 탑승자를 숨지게 한 혐의를 받던 화물차 운전자가 이 사고 이후 또 다른 교통사고로 숨졌습니다.



오늘(6일) 새벽 1시 30분쯤 경기도 화성시 편도 1차로 도로 교량 부근에서 50대 A 씨가 몰던 승합차가 교량 표지석을 들이받는 사고가 발생했습니다.



이 사고로 운전자 A 씨가 사망했는데, 알고 보니 A 씨는 나흘 전 경기 안성에서 발생한 '차량 조수석 사망 사고'를 냈던 운전자인 것으로 드러났습니다.



앞서 지난 2일 낮 2시 10분쯤 안성시 삼죽면 38번 국도에서 A 씨가 운전하던 화물차에 견인 방식으로 연결돼 있던 60톤짜리 대형 크레인 적재물이 중앙분리대를 충격하는 사고가 났습니다.



우회전하던 A 씨가 후미의 회전 반경을 제대로 고려하지 않아 사고가 난 걸로 알려졌습니다.



사고 충격으로 중앙분리대가 일부 파손됐고, 파손된 철판이 반대편에서 달려오던 SUV 앞유리로 날아가면서, SUV 조수석에 타고 있던 운전자의 아내 50대 여성이 숨졌습니다.



A 씨는 사고 발생 2시간 뒤 뒤늦게 사고를 인지했다며 경찰에 신고했습니다.



그는 경찰 조사에서 "나중에 적재물을 확인하고 나서 사고 발생 사실을 알았다"는 취지로 진술했습니다.



A 씨의 뺑소니 혐의 여부 등에 대해 경찰이 추가 조사에 나섰는데, A 씨가 2차 조사를 앞둔 상태에서 돌연 자신도 교통사고로 사망한 겁니다.



이에 따라 '안성 조수석 사망 사고'는 공소권 없음으로 종결될 전망입니다.



다만 경찰은 사고 도로 중앙분리대의 관리 주체인 수원국토관리사무소를 대상으로 시설물 안전 관리가 제대로 이뤄졌는지 들여다 볼 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 나홍희, 제작 : 디지털뉴스부)