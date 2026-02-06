일본, WBC에 오타니·야마모토 등 출격…타이완도 해외파 9명 선발

▲ 2023 WBC에 출전했던 오타니 쇼헤이

3월 개막하는 월드베이스볼 클래식(WBC)에 출전하는 20개 나라 출전 선수 명단이 6일 확정, 발표됐습니다.류지현 감독이 지휘하는 한국은 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(로스앤젤레스 다저스)을 비롯해 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 활약하는 한국계 선수 4명 등 정예 멤버 30명을 이날 발표했습니다.우리나라는 3월 5일부터 일본 도쿄에서 체코, 일본, 타이완, 호주와 함께 조별리그 C조 경기를 벌입니다.8강 토너먼트에 오를 수 있는 2위 자리를 놓고 경쟁할 것이 유력한 일본과 타이완의 최종 명단도 이날 공개됐습니다.지난 2023년 대회 우승팀 일본은 예고된 대로 다저스 소속 오타니 쇼헤이와 야마모토 요시노부가 WBC에 출격합니다.이들 외에도 기쿠치 유세이(로스앤젤레스 에인절스), 오카모토 가즈마(토론토 블루제이스), 스즈키 세이야(시카고 컵스), 마쓰이 유키(샌디에이고 파드리스), 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스), 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스) 등 '빅 리거'들이 대표팀 명단을 장식했습니다.일본 국내파 선수로는 올해 사와무라상 수상자 이토 히로미(닛폰햄 파이터스), 지난해 센트럴리그 최우수선수(MVP) 사토 데루아키(한신 타이거스)의 존재감도 큽니다.우리나라와 8강 진출을 다툴 가능성이 큰 타이완은 미국에서 뛰는 '해외파' 9명을 선발했습니다.대부분 메이저리그 경력이 없는 마이너리거들이지만 메이저리그 통산 277경기에 나와 타율 0.223, 홈런 18개, 도루 25개, 68타점을 기록한 타이완계 선수 스튜어트 페어차일드가 대표팀 명단에 이름을 올렸습니다.또 지난 시즌 탬파베이 레이스에서 메이저리그 3경기 출전 기록을 남긴 내야수 정쭝저가 선발됐습니다.지난해 마이너리그 트리플 A에서 뛴 1루수 요원 조너선 롱도 타이완 대표팀에 합류했습니다.2024년 세계야구소프트볼연맹(WSBC) 프리미어 12에서 우승한 타이완은 당시 멤버 가운데 10명을 재발탁해 '영광 재현'에 나섭니다.미국 역시 지난 시즌 MLB 내셔널리그와 아메리칸리그 사이영상 수상자 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠), 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스)이 모두 대표팀 명단에 이름을 올렸고 아메리칸리그 최우수선수 에런 저지(뉴욕 양키스)도 출전합니다.MLB 인터넷 홈페이지는 "올해 WBC에는 MLB 올스타 경력이 있는 선수 78명이 출전하고, 그 가운데 36명은 지난해 올스타에 뽑혔던 선수들"이라며 "190명이 각 팀의 40인 로스터에 들어 있으며, 306명은 마이너리그를 포함한 메이저리그 구단 소속"이라고 소개했습니다.한국은 3월 5일 체코전을 시작으로 일본 도쿄돔에서 1라운드를 치릅니다.7∼9일 일본, 타이완, 호주와 차례로 3연전을 벌여 미국에서 열리는 2라운드 진출 여부를 정합니다.(사진=연합뉴스)