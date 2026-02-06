[자막뉴스] 이제 방구석 누워서 로또 산다…24년 만에 '모바일 판매' 개시

앞으로 로또 복권을 모바일로 구매할 수 있게 됐습니다.



단, 평일에 하루 회당 5천 원으로 제한됩니다.



기획예산처 복권위원회는 오는 9일부터 동행복권 모바일 홈페이지에서도 로또복권 판매를 시작한다고 밝혔습니다.



현재 로또는 복권판매점을 직접 방문하거나 인터넷 PC로만 살 수 있습니다.



모바일에서는 월요일 오전 6시부터 금요일 밤 12시까지 구매할 수 있고, 1인당 회차 별 구매 한도는 PC와 모바일을 합쳐 5천 원입니다.



접근성이 높은 모바일 특성상 과몰입할 위험이 크다는 지적을 반영한 겁니다.



통상 로또 구매가 몰리는 토요일에는 지금처럼 판매점이나 PC로 구매하면 됩니다.



복권 판매점의 손해를 줄이기 위해 전체 모바일과 PC 판매액은 전년도 로또복권 판매액의 5% 이내로 제한되고, 주간 판매 한도가 초과될 경우 모바일과 PC 판매가 중단될 수 있습니다.



또 당첨금이 200만 원 이하인 경우 추첨일 다음 날 예치금 계정으로 자동 입금됩니다.



만약 2등이나 3등에 당첨돼 당첨금이 200만 원을 넘으면 NH농협은행 전국 지점에서 수령할 수 있고 1등 당첨금은 NH농협은행 본점에서만 지급됩니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 채지원, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)