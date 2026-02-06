[여담야담] 승부수 던지고 제주 간 장동혁…잘한다 27% 잘 못한다 56%

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 벼랑끝 승부수 통할까~이틀째 민생 행보



성치훈 더불어민주당 부대변인

"장동혁 '직 걸어야' 요구, 주권자들이 뽑아준 직을 판돈으로 걸라는 주장"

"고성국 영향력, 국힘의 전략기획위원장급"



함인경 국민의힘 대변인

"장동혁 내려오면 가장 좋아할 건 민주당 "

"고성국, 당원 중 한 명일 뿐…발언마다 당이 대응할 이유 없어"



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 그럼 계속해서 정치권 상황으로 넘어가 보겠습니다. 장동혁 국민의힘 대표가 자신의 재신임, 사퇴 요구에 대해서 어제 초강수를 뒀습니다. 어제 이 시간에 장동혁 대표의 기자회견 생중계로 전해드리기도 했습니다만 내용은 이렇습니다. 오늘까지 공식적으로 사퇴 요구가 있으면 전 당원 투표를 진행해서 따르겠다. 단, 재신임을 요구한 당사자 역시 정치 생명을 걸어라, 이런 조건을 붙였습니다. 이를 두고 당내의 반응이 엇갈리고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 먼저 국민의힘 대변인이신 함인경 대변인께 질문을 드리지 않을 수가 없네요. 어제 기자회견 같이 보셨죠?



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 그 자리에 있었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 좀 약간 놀랍지 않습니까. 이 당 대표라는 분이 직을 걸어라. 마치 무슨 영화의 한 장면 같은 벼랑 끝 전술을 쓰는 것 아니냐, 이런 비판이 있습니다.



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 사실 제가 봤을 때는 그 부분이 포인트가 아니었고 더 포인트가 있었던 것은 지방선거가 사실 얼마 남지 않았습니다. 그런데 지금에서 계속 장동혁 대표에게 물러나라라고 얘기하는 것은 소위 말하는 친한계, 그러니까 한동훈 전 대표가 징계를 받은 것에 반발하는 그런 의원들이 계속 장동혁 대표를, 그러니까 국민의힘 대표를 흔들고 있습니다. 이런 상황에 대한 설명을 먼저 한 뒤에 그리고 당 대표는 당원들이 전부 다 합심을 해서 뽑아준 거다. 이게 당 대표가 마음대로, 누군가가 소수 소장파, 소위 혁신파 이런 분들이 얘기를 한다고 물러날 수 있는 그런 자리가 아니다, 이런 말씀을 하셨습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 지금 이렇게 시끄럽게 계속 사퇴하라, 이런 목소리가 나오면 저희가 지방선거를 치를 수가 없습니다.



그렇기 때문에 장동혁 대표가 얘기를 한 것은 나는 만약에 지금까지도 계속 사퇴하라는 목소리가 나온다고 한다면 그러면 전 당원 투표로 내가 재신임 받겠다. 만약에 못 받으면 나도 당 대표를 내려놓고 그다음에 국회의원직도 내려놓겠다. 이렇게 결단을 얘기를 한 것이고요. 다만 그걸 얘기를 하고 있는 의원들, 이제까지 그렇게 많이 목소리로만 얘기할 수 있는 것과 대표가 자리에서 얘기할 수 있는 역할과 그 무게는 정말 다르다고 생각합니다. 그렇기 때문에 얘기를 한 것이고요. 지금 그렇게 보면 얘기하던 의원들 중에 아무도 그렇게 얘기하는 사람이 없습니다. 이게 직을 걸라고 해서 그 직을 가볍게 여긴 것이 아니라 그 직이 얼마나 무거운지에 대해서 얘기를 한 것이라고 저는 생각을 했습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 오늘까지 누군가 직을 걸고 장동혁 대표의 재신임 투표를 요구한 사람 아직 없습니까?



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 없습니다. 제가 알기로는 없습니다. 왜냐하면 본인의 직을 건다고 했는데 제가 알기로는 김종혁 당협위원장이시죠. 그렇게 얘기한 것으로 알고 있는데 그분은 이미 사실 윤리위에서 징계 받아서 직이 없습니다. 그런 분들 얘기하시는 거고요. 직이 있는 의원들이나 아니면 아까 전에 김용태 의원도 얘기를 했는데 본인이 비대위원장도 했던 그런 분입니다. 어떤 얘기를 하는지 너무나 알 것이고요. 그런 만큼 이렇게 중차대한 상황에서 당을 흔들려고 하지 말고 본인도 그럼 그런 정치적인 책임을 져라라고 얘기를 한 건데 아직까지 아무도 없는 것으로 알고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 어제 장동혁 대표의 기자회견 중에 직을 걸 대상으로 지목한 직책이 하나 있었습니다. 단체장. 단체장도 직을 걸어야 한다. 제가 생각하기에는 이게 오세훈 서울시장을 지칭한 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 그런데 오세훈 서울시장이 오늘 SNS를 통해서 이런 글을 올렸습니다. 절대 기준은 민심입니다. 장 대표는 자격을 잃었습니다. 이번 지방선거는 국민의힘에게 주어진 사실상의 마지막 기회인데 제1야당의 운명뿐 아니라 국민과 나라를 지킬 수 있느냐가 달렸습니다. 장 대표는 스스로 자격을 잃었습니다, 이렇게 썼는데 이 정도가 됐으면 직을 걸었다고 봐야 됩니까, 어떻게 됩니까? 장 대표한테 사퇴 혹은 재신임 투표를 요구한 건데 오세훈 서울시장은 본인이 스스로 직을 건다 이런 얘기는 없네요.



▶ 성치훈 / 민주당 부대변인 : 그러니까 직을 걸고 말고 할 문제가 아니라는 거죠. 이미 국민들로부터 재신임을 못 받고 있는 것 아니냐, 이미 국민의힘 지지율이나 이런 것들이 안 좋은 지표로 나타나고 있는 것 아니냐는 지적이고요. 시장직을 걸어도 안 되고 의원직을 걸어도 안 됩니다. 이게 당 대표와는 다르죠. 당 대표는 만약에 당 대표가 당직을 걸고 사퇴를 해버리면 비대위가 꾸려져서 당 운영에는 문제가 없습니다. 다만 시장과 국회의원은 어떻습니까. 주권자들이 뽑아준 자리입니다. 주권자들이 뽑아준 소중한 자리를 당내 정치 싸움의 판돈으로 걸라? 그런 다음에 그것을 만약에 판돈으로 잃게 되면 어떻게 됩니까?



주권자들은 본인들의 대표를 잃게 되는 겁니다. 서울 시민들, 1000만 서울 시민들은 자신들이 뽑은 서울시장을 잃게 되는 겁니다. 이런 것들을 제1야당의 대표가 판돈을 걸어, 안 그러면 나 안 걸어. 이런 식으로 얘기하는 게 가당키나 하는 일입니까. 정말 이 논리가 맞게 생각한다면, 맞다고 생각한다면 장동혁 대표는 앞으로 이재명 대통령한테 비판할 때 본인의 당 대표직 아니면 정당을 걸고 하십시오. 이런 식으로 해야 하는 것 아닙니까? 소수에 있는 전체적으로 국가 전체로 봤을 때는 소수인 정당이 그렇게 운영을 하고 있으면서 당내 운영은 자신들이 다수라고 해서 소수에 대해서 우리가 어차피 다수니까 투표하면 우리가 이겨. 그러니까 너도 판돈 걸어. 이런 식으로 비민주적으로 운영하는 게 민주적인 정당 운영은 아니라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그렇다면 장 대표가 얘기한 대로, 오늘까지 오늘이 시한이지 않습니까. 자기 직을 걸고 사퇴나 재신임 투표를 요구하는 사람이 없다면 앞으로는 그럼 내일부터는 장동혁 대표에 대한 사퇴나 재신임을 요구할 수 없다, 이런 뜻입니까?



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 얘기하는 분들이 많지 않을까요. 그런데 이렇게 장동혁 대표가 이런 얘기를 던짐으로써 아마 지금까지 얘기를 했던 분들에 대해서 당내든 아니면 국민이든 많이 얘기를 했던 것이 그럼 본인들은 장동혁 대표가 내려오면 가장 좋아할 것은 더불어민주당입니다. 지방선거, 그러면 지금 야당에, 국민의힘의 대표가 없이 치를 수 있다고요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그리고 대안과 미래 이런 얘기가 많이 하는데 그럼 대안이 도대체 있습니까? 이렇게 묻고 싶습니다. 그렇기 때문에 장동혁 대표가 던진 화두에서 정말 책임 있게 얘기를 하고 있는 것이냐, 이 얘기들을. 이렇게 사실 저는 묻고 있는 거라고 생각하는 것이지 장동혁 대표가 오늘까지 그러면 받고, 오늘이 지나서 얘기하는 것은 안 받아, 이런 얘기는 아니라고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 장동혁 대표가 그럼 국민의힘 당 대표 역할 수행을 잘하고 있는지 여기와 관련한 여론조사가 있었습니다. 지난 화요일부터 목요일까지 조사를 한 거고요. 한국갤럽이 자체 조사한 조사인데 전체 국민을 대상으로 조사를 해봤더니 장동혁 대표가 잘 못하고 있다가 56%였습니다. 잘한다 27%에 거의 두 배 정도 됐는데 주목할 부분은 국민의힘 지지층을 상대로 한 조사입니다. 반대로 장동혁 대표가 잘 못한다는 대답이 33%에 불과했는데 잘한다, 이런 대답이 국민의힘 지지층에서는 57% 과반을 넘었습니다. 성치훈 부대변인님, 보시기는 어떻습니까? 그렇다면 장동혁 대표가 만약에 재신임 투표를 하더라도 국민의힘 당원들을 대상으로 한 거니까 이길 자신이 있다, 이렇게 생각한 걸까요?



▶ 성치훈 / 민주당 부대변인 : 그렇죠, 아마 당원들 투표를 한다면 재신임하자면 찬성 의견이 더 높게 나올 겁니다. 그런데 지금 재신임을 해야 한다, 아니면 당 대표에 대해서 비판을 하고 있는 사람들의 목적은 그렇게 해서 정말 한 표가 누가 많은지를 가려보자가 아니잖아요. 당 대표의 정당 운영에 대해서 친한계를 비롯한 이런 의원들을 비민주적으로 쫓아내는 과정에 대한 문제 제기를 하고 있는 거잖아요. 그러면 그거에 대해서 문제 제기를 겸허히 수용하고 그것을 어떻게 설득할지를 고민하는 것이 민주 정당을 이끄는 지도자인 것이지 이런 것에 대해서 표로 붙어보자, 한 표라도 더 많은 쪽이 이기는 거 아니야? 그런 식으로 얘기할 거면 아까 말씀드린 것처럼 민주당에 대해서 다수당인 의회를 이끌어가고 있는, 민주당에 대해서 비판할, 폭거를 하고 있다고 비판할 명분이 없는 것 아니겠습니까.



그렇기 때문에 지금 57% 이것도 별로 높은 것도 아니거든요. 이 수치에 안일하게 뭔가 잘 됐다, 그래도 당 지지자들은 인정해 주고 있다고 판단을 한다면 아마 지방선거는 대패하는 게 눈 보듯 뻔한 것 같고요. 아마 이거 민심과 당심이 얼마나 괴리되고 있는지를 파악해야 할 겁니다. 전체 민심에서 민주당 지지자들 다 빼고 봐도 지금 국민의힘의 강성 지지층과 민심은 상당히 괴리되어 가고 있다는 것을 국민의힘은 직시해야 할 겁니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 재신임에 대한 승부수를 던지고 장동혁 대표, 어제 바로 제주로 향했습니다. 어제에서 오늘 이틀째 제주 민생 행보에 나섰는데요. 이른바 쌍특검을 요구하는 피켓 시위에 함께 동참하는 모습도 보였습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이렇게 승부수를 던진 뒤 행보에 나선 건데 지방선거를 앞둔 민심은 어떨까요? 여론조사 또 보시죠. 지방선거 오는 6월 3일입니다. 이제 네 달이 안 남았어요. 여당이 승리하기를 바란다는 대답이 2월 5일 자, 이번 주 조사에서 44%로 나타났습니다. 반면 야당이 승리해야 한다는 대답은 32%로 지금 지난해 말부터 쭉 조사가 이어지고 있는데 여당 승리의 기대가 점점 더 높아지는 반면 야당 승리에 대한 기대는 점점 더 낮아지는 이런 양상을 보이고 있습니다. 이 여론조사 어떻게 분석해야 될까요?



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 상당히 저희가 마음 아프게 봐야 할 것 같고 그리고 국민들께서 야당의 역할을 더 잘해라. 이렇게 말씀하신 거라고 생각합니다. 저는 이재명 정부가 있고 그리고 완전히 거대 여당인 더불어민주당이 있습니다. 그러면 야당이 목소리를 내지 않으면 그냥 정부가 하는 대로, 정부가 잘못했든 아니면 잘하든 그대로밖에 굴러갈 수 없다는 것을 국민께서 너무나 잘 아시리라고 생각하는데 그런 목소리를 조금 더 전투력 있게 내라, 정말 잘해라. 이런 얘기도 있을 것 같고요. 저도 이렇게 다니다 보면 많은 분들이 응원도 해주시지만 또 안 좋은 말씀도 해주십니다. 그것도 다 저는 애정이라고 생각합니다. 그래서 더 잘하라는 얘기로 저희가 잘 알아듣고 정말 지방선거 얼마 남지 않았습니다. 그래서 그런 야당의 모습을 더 보여드리도록 하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 성치훈 부대변인, 일단 장동혁 대표 제주에 이어서 호남도 간다고 그럽니다. 그런데 호남이라고 하니까 언뜻 생각이 나는 게 뭐냐 하면 고성국 씨가 국민의힘에 입당을 해서 지금 전두환 씨 사진을 당사에 걸어야 한다, 이렇게 주장을 하고 있는 상황 아니겠어요. 호남분들이 이걸 어떻게 생각할까요?



▶ 성치훈 / 민주당 부대변인 : 지금 호남분들의 분노는 이루 말할 수 없을 것 같고요. 오죽하면 지금 김영삼 대통령의 처남인 김현철 씨조차도 당사에 걸려 있는 김영삼 대통령 사진 내려라라고 주장하고 있지 않겠습니까. 지금 고성국 씨 그냥 당원 한 명의 의견일 뿐이라고 지금 국민의힘은 이야기를 하고 있습니다만 고성국 씨, 유튜브를 하시던 그분이 들어온다면 어떻게 됐습니까. 그분이 이야기하는 대로 당 운영이 되고 있습니다. 그분이 한동훈 전 대표에 대한 징계가 한창 이뤄질 때 다음은 오세훈이라고 얘기를 하니까, 유튜브 방송에서 한 얘기입니다. 그렇게 하니까 지금 국민의힘의 강성 지지층이나 이런 분들이 일제히 오세훈 시장에 대한 타격을 하고 있죠. 그다음에는 배현진이다, 그다음은 누구다, 이런 식으로 얘기할 때마다 차차 하나씩, 하나씩 정리가 되고 있는 상황입니다.



그렇기 때문에 고성국 당원 한 명의 그냥 개인 의견이라기보다는 그분 심지어 아까 영상에서 잠깐 나왔던 김재원 최고위원이 거의 삼고초려해서 모셔온 분 아닙니까? 그런 분의 목소리가 사실 지금 국민의힘이 당 운영에 반영이 되고 있다. 사실상 전략기획위원장급의 발언을 하고 있다고 보기 때문에 호남 민심, 호남 아무리 간다고 하더라도 아마 문전박대 당하고 나올 텐데요. 그런 것에 대해서 호남 민심이 왜 이럴까를 생각하는데 이거를 정말 모르고 있을까요? 호남이 왜 이렇게 성나 있는지 모르고 있을까요? 충분히 알고 있을 겁니다. 그럼에도 불구하고 이렇게 강행하고 비민주적인 태도를 보이는 이유를 솔직히 여당 입장에서는 이해하기 힘들다는 말씀드립니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여기에 대해서 고 김영삼 전 대통령의 아들이죠. 김현철 씨가 또 SNS에 이런 글을 올렸습니다. 국힘에 전두환 사진을 걸라는 극우 유튜버의 주장에 무응답으로 호응하는 장동혁 지도부. 이미 과거 군사정권 후예라고 자처하는 국힘을 보면서 더 이상 그곳에 있어야 할 이유가 없는 김영삼 대통령, 즉 자신의 아버지죠. 김영삼 대통령의 사진을 당장 내려주기 바란다. 우리나라 건국과 산업화 그리고 민주화를 상징하는 세 분의 대통령을 자랑스럽게 보유했던 보수 정당이 드디어 민주화를 버리고 망조로 가고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 지방선거 앞두고 지금 이런 반응이 나오는 거 어떻게 보고 계세요?



▶ 함인경 / 국민의힘 대변인 : 저는 김영삼 대통령에 대한 평가에 대해서 저희가 다 같을 거라고 생각합니다. 저희가 보수가 배출한 정말 그런 대통령이 맞습니다. 그런데 아들로서는 우리 아버지가 걸려 있는 사진을 떼라라고 얘기를 할 수 있지만 저희 보수가 배출한 대통령입니다. 그리고 저희가 침묵한다는 것이 아니라 아까 전에 말씀드린 것처럼 유튜버이기도 하지만 한 명의 당원입니다. 그러면 저희가 당원 한 명, 한 명의 그런 말에 대해서 저희가 공당에서 그럼 입장을 내는 것이 맞습니까? 저는 오히려 그런 부분에 대해서 침묵으로 저희가 인정을 하는 것이 아니라 행동으로 저희가 안 하고 있지 않습니까. 그런 부분에 대해서 이게 자꾸 몰아가는 것, 그러니까 내 의사가 관철되지 않는다고 해서 지금 국민의힘 전체의 당을 흔들려고 하는 것은, 저는 그런 시도는 정말 잘못됐다, 온당치 않다. 그런 생각이 있습니다.



