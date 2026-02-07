죽은 아들과 꼭 닮은 휴머노이드라니…고레에다 히로카즈, 세계적 화두의 신작

일본을 대표하는 거장 고레에다 히로카즈가 신작 '상자 속의 양'으로 돌아온다.



'상자 속의 양'은 근미래, 죽은 아들과 똑 닮은 휴머노이드를 가족으로 받아들이면서 벌어지는 이야기. '괴물', '어느 가족', '브로커'를 통해 현대 사회의 가족상을 끊임없이 탐구해 온 고레에다 히로카즈 감독이 세계적인 화두인 휴머노이드를 소재로 각본, 연출, 편집을 모두 맡아 화제를 모았다. 일본 영화로는 '어느 가족' 이후, 8년 만의 오리지널 각본이다.



일본의 국민 배우 아야세 하루카가 어머니 '오토네' 역을 맡아 '바닷마을 다이어리' 이후 다시 한번 고레에다 히로카즈 감독과 호흡을 맞춘다. 아버지 '켄스케' 역은 일본의 개그콤비 치도리의 다이고가 맡아 첫 주연 데뷔와 동시에 깊이 있는 내면 연기를 선보인다.



두 배우는 죽은 아들과 겉모습부터 목소리까지 똑같은 휴머노이드를 가족으로 받아들이는 부부의 혼란과 사랑을 완벽하게 소화해 낼 것으로 기대를 모으고 있다. 더불어 부부의 아들 '카케루'와 그의 모습을 한 휴머노이드는 신예 쿠와키 리무가 연기한다. 200명 이상이 참여한 오디션에서 뽑힌 쿠와키 리무는 '괴물' 이후 새로운 대형 아역 배우 탄생을 예고한다.



공개된 런칭 포스터는 숲 속 나무에 살며시 얼굴을 가져다 댄 휴머노이드 아들 '카케루'의 비주얼을 담았다. 빛이 비치는 깊은 숲 속에 서 있는, 이끼로 뒤덮인 큰 나무에 눈을 감고 볼을 댄 모습은 마치 그곳에서 무언가를 느끼고 끌어내려하는 듯한 분위기를 자아낸다. 나무에 댄 손은 휴머노이드의 일부이며, 무기질적인 손과 생명의 상징이라고도 할 수 있는 푸른색 숨결과의 대비가 고레에다 히로카즈 감독이 도전하는 새로운 테마의 서막을 예고하는 듯하다.



'상자 속의 양'은 올여름 국내 극장에서 만나볼 수 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)