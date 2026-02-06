여 합당 갈등에 기름 부은 '내부 문건'…"밀실합의" vs "실무작성"

▲ 더불어민주당 이언주 최고위원이 6일 국회에서 열린 최고위원회의에서 민주당과 조국혁신당과의 합당과 관련한 여론 조사 결과를 바탕으로 반대 의견을 이야기 하고 있다.

조국혁신당과의 합당 제안을 둘러싼 더불어민주당 내 갈등이 연일 격화되고 있습니다.합당 시 혁신당 측 인사를 지명직 최고위원으로 지명하는 것 등의 내용이 담긴 민주당 사무처의 내부 문건이 오늘(6일) 한 언론에 보도된 것을 계기로 당권파와 합당에 반대하는 비당권파 친명계가 충돌했습니다.비당권파는 '합당 밀약설이 확인됐다'는 취지로 공세에 나섰으나 정청래 대표는 실무적으로 작성된 문건이 유출된 사고라면서 선을 그었습니다.한 언론은 오늘 '합당 절차 및 추진 일정 검토(안)'이란 제목의 민주당 문건을 보도했습니다.문건에는 이번 달 27일 내지 다음 달 3일까지 합당 절차를 마무리하는 일정표와 함께 통합 지도부 구성 시 혁신당에 지명직 최고위원 등 배분 비율을 합의한다는 내용 등이 담겼다고 이 언론은 전했습니다.이에 비당권파인 강득구 최고위원은 오늘 최고위 공개 발언에서 "합당 추진 일정이 상세하게 짜인 문건이 나왔다"며 "대표가 몰랐다고 하지만 진짜 몰랐는지, 지분 안배가 있었는지 밝혀야 한다"고 했습니다.이어 "이 문건이 사실이라면 합당 밀약"이라며 "이 부분에 대해 전적으로 대표가 책임져야 한다"고 주장했습니다.황명선 최고위원도 "정 대표가 밀실 졸속 합당 의혹에 대해 당원에게 공식 사과해야 한다"며 "합당 절차와 추진 일정을 검토한 문건으로, 이번 합당 제안이 처음부터 결론을 정해놓은 '답정너' 합당이었다는 정황이 드러났다"고 말했습니다.또 "문건에 지방선거 공천권까지 제공하려 했다는 내용까지 들어가 있다고 한다"며 "밀실 합의가 아니면 성립하기 어려운 일정이고, 밀실에서나 가능한 합의 내용 아니냐"고 반문했습니다.이언주 최고위원은 회의에서 이재명 대통령 국정운영 평가와 합당 인식 여론조사 자료 화면을 띄우며 "지방선거는 대통령 국정을 뒷받침하면 필승이다. 합당에 대한 국민 인식도 반대가 훨씬 높다"고 지적하면서 정 대표의 합당 제안을 '지방선거 필망 카드'라고 비판했습니다.이어 "왜 선거 앞두고 (국민도) 별로 크게 호응하지도 않고 당내 엄청난 분란·반대가 있는 이런 합당을 계속해서 우기느냐"며 "그러니까 자꾸 이상한 의심들이 나오는 것"이라고 말했습니다.박홍근 의원은 오늘 국회에서 기자회견을 열어 "문건의 구체성으로 보아 대표가 보고받지 않았을 가능성이 지극히 낮다"며 "조국 대표와 어떤 구체적 협의가 오갔는지 숨김없이 밝혀야 한다"고 촉구했습니다.한준호 의원도 회견에서 "정 대표에게 합당 추진 전 과정의 경위를 당원과 국민 앞에 투명하게 공개할 것을 요청하고, 긴급 의원총회 소집을 요구한다"며 "지방선거 이전의 합당 추진은 지금 중단해 주길 바란다"고 했습니다.이에 대해 정 대표는 최고위에서 합당 관련 문건에 대해 "정식 회의에 보고되지도, 논의되지도 않고, 실행되지도 않았던 실무자 작성 문건이 유출되는 일종의 사고가 있었다"며 "사무총장이 누가 유출했는지 엄정하게 조사하고, 책임을 물어야 한다는 생각이 든다"고 말했습니다.이어 "여러 오해를 살 수 있는 내용인데 최고위원 누구도 알거나 보고받지 못한 내용"이라며 "이 부분을 철저히 조사하길 바란다"고 했습니다.조승래 사무총장은 최고위 뒤 기자들과 만나 해당 문건에 대해 "제가 합당 절차나 과거 사례를 실무자와 상의해 문건이 만들어진 것"이라며 "문건에는 합당 관련 일반적 절차와 그동안의 합당 사례가 포함됐다"고 설명했습니다.그러면서 "(문건의) 합당 주요 쟁점으로 당명과 지도체제, 당헌·당규를 어떻게 할지 등을 논의하게 돼 있다"며 "이 논의 가지고 밀약설이라고 하는 것은 잘못됐다"고 반박했습니다.또 "문건이 지난달 27일경 실무적으로 작성된 이후 대표나 최고위에 보고된 바 없다"고 강조했습니다.합당을 둘러싼 갈등이 최고조로 치닫는 가운데 정 대표는 일단 선수별 의원 간담회에 이어 당원 투표를 진행하겠다는 의지를 보이고 있습니다.정 대표는 이달 말 전 당원 투표에서 합당 찬성 과반이 나올 시 다음 달 초 최종 합당 여부를 결정할 전당원대회 또는 중앙위원회 의결을 추진한다는 구상입니다.그는 오늘 회의에서 "당원주권 시대인 만큼 당 대표가 모든 것을 결정하는 시대는 이미 지났다"며 "당원의 의사결정을 존중한다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)