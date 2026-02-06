'주유'가 '제갈량' 놀렸나?…중 업체 작명 장난에 제씨 후손 반발

▲ 광둥성 둥관의 식품업체 '주거량'

중국 남부 광둥성의 한 식품업체가 '삼국지'의 등장인물 제갈량(諸葛亮)의 이미지를 훼손했다는 논란에 휩싸였다고 현지 매체들이 전했습니다.6일 홍콩 성도일보 등에 따르면 최근 제갈량의 후손을 자처하는 한 인사는 지난달 31일 광둥성 둥관시에 있는 '저갈량(猪葛亮)식품유한회사'가 악의적 마케팅을 했다며 다른 후손들과 함께 성명을 발표했습니다.업체 이름의 '돼지 저(猪)'자와 제갈씨의 '제(諸)'자가 중국어 발음이 같아 모두 '주거량'으로 읽힌다는 점을 이용했다는 것입니다.성명이 온라인을 통해 확산하면서 중국 네티즌들은 '저갈량식품유한회사'의 명칭을 당국에 등록한 대표자 이름이 저우위(周瑜·한자 독음으로 주유)라는 점에도 주목했습니다.역사서 '삼국지'의 또 다른 주역 주유는 적벽대전을 이끈 인물로, 소설 '삼국지연의'에선 제갈량에 열등감을 느낀 라이벌로 그려지기도 했습니다.중국에선 재능이 뛰어난 두 경쟁자를 두고 주유와 제갈량의 이름을 따 '유량'(瑜亮)이라 부를 만큼 두 인물의 라이벌 관계는 유명합니다.성명 작성자는 중국 매체를 통해 이 같은 '동음어 장난'이 대중을 오도하고, 제갈량이라는 역사적 인물의 이미지와 전통 문화의 전승에 악영향을 준다는 우려를 표명했습니다.그는 현재까지 '저갈량' 관련 등록 상표·기업이 200개 가까이 발견됐다며 당국이 등록을 취소해주기를 희망한다고 밝혔습니다.중국 법조계에선 제갈량의 후손들이 사법 절차를 통해 '저갈량' 상표 등록 취소를 청구할 수 있다는 의견이 나왔습니다.논란이 일자 '주거량식품유한회사'의 저우량 대표는 중국 매체에 "회사의 명칭은 자체 구상한 것이고 법규에 부합한다는 전제하에 등록된 것으로 악의적이거나 인기에 편승한 것이 아니다"라며 "회사는 춘제(春節·중국의 설) 이후 더는 운영하지 않을 것이고, 규정에 따라 등록 취소 절차를 밟을 것"이라고 밝혔습니다.(사진=웨이보 캡처, 연합뉴스)