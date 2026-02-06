따릉이 개인정보 유출 2년 전 알고도 모른 척…초동 대처 없었다

▲ 6일 서울시청 브리핑룸에서 한정훈 서울시 교통운영관이 지난 2024년 6월 따릉이앱 개인정보 유출 관련 브리핑을 하고 있다.

이미지 확대하기

이미지 확대하기

서울 공공자전거 '따릉이' 애플리케이션(앱)을 운영하는 서울시설공단이 개인정보 유출 사실을 알고도 2년 가까이 조치하지 않았던 것으로 드러났습니다.서울시는 오늘(6일) 오전 시청에서 브리핑을 열어 "내부 조사 과정에서 서울시설공단이 2024년 6월 따릉이 앱 사이버공격 당시 개인정보 유출 사실을 확인하고도 별도의 조처를 하지 않아 초기 대응이 이뤄지지 않은 사실을 확인했다"고 밝혔습니다.한정훈 서울시 교통운영관은 "개인정보 유출 사건과 관련해 시민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였습니다.시는 "현재 관련 수사가 진행 중인 만큼 공단의 초동 조치 미흡 사실을 경찰에 통보해 수사가 이뤄지도록 할 예정"이라고 설명했습니다.아울러 시는 "개인정보보호위원회와 한국인터넷진흥원에도 이 사실을 신고하고, 향후 경찰 수사와 개인정보보호위 조사 결과를 바탕으로 재발 방지를 위해 관리·감독 체계를 강화할 방침"이라고 덧붙였습니다.시에 따르면 따릉이 앱은 2024년 6월 28∼30일 분산서비스거부(DDoS·디도스)로 추정되는 사이버공격에 전산이 마비됐고, 당시 공단은 관계기관에 장애 발생 사실을 신고했습니다.이후 서버 보안업체가 사이버공격에 대해 분석한 보고서를 같은 해 7월 18일 공단에 제출했는데, 이 보고서에 개인정보가 유출됐다는 사실이 담겼습니다.하지만 공단은 당시 사이버공격에 대비한 서버 증설과 보안 강화 조치를 하면서도 개인정보 유출과 관련해서는 조치하지 않았고, 시에 보고하지도 않았습니다.이처럼 공단이 개인정보 유출 사실을 알고도 침묵했던 사실은 최근 경찰 수사에서 따릉이 앱 개인정보 유출 사실이 확인되고 시가 사실관계를 파악하는 과정에서 드러났습니다.한 운영관은 "경찰이 다른 사이버범죄 사건을 수사하던 중 피의자의 컴퓨터에 따릉이 관련 정보가 있어서 공단에 지난달 27일 통보해왔다"고 말했습니다.이어 "시에서 내부적으로 사실관계를 확인하던 중 2024년 7월에 이미 공단이 보안 업체로부터 개인정보 유출 사실을 담은 보고서를 제출받았음을 뒤늦게 알게 됐다"고 부연했습니다.시는 향후 감사를 통해 공단 내에서 개인정보 유출 사실을 알고 있던 이들이 누구인지, 어떤 경위로 보고를 누락했는지 등을 파악하겠다고 밝혔습니다.또 관련자들을 직무 배제하고 법률 검토를 거쳐 경찰에 수사 의뢰할 계획입니다.개인정보 관리 지침이나 보고체계상 미비점이 있었는지에 대해서도 내부적으로 추가 파악할 방침입니다.시는 이번 개인정보 유출 범위에 대해선 "2024년 7월 이후로 개인정보 유출 피해 사례가 접수되지는 않고 있다"고 밝혔습니다.따릉이 가입자는 약 500만 명이며 필수 수집 정보는 아이디와 휴대전화 번호, 선택 수집 정보는 이메일 주소, 생년월일, 성별, 체중 등이다. 경찰은 유출 경로와 범위를 수사 중입니다.시 관계자는 개인정보가 유출된 회원 수가 450만을 넘는다고 알려진 것에 대해 "유출 시점으로 추정되는 2024년 6월 당시 따릉이 앱의 전체 회원 수가 455만이라 유출 가능한 최대 인원 숫자가 알려진 것으로 보인다"고 말했습니다.그러면서 "개인정보 유출 회원 수는 경찰 수사에서 확인될 것으로 보인다"며 "필수 수집 정보와 선택 정보 이외에도 다른 정보가 추가로 유출됐는지는 시에서 확인하지 못했고, 경찰 수사를 지켜봐야 한다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)