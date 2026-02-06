이한주 "부동산 수익률 떨어뜨려야…보유세 높이는 방향에 공감"

▲ 이한주 대통령 정책특별보좌관

이한주 대통령 정책특별보좌관은 오늘(6일) 부동산의 보유세를 높이고 거래세는 낮추는 방향으로 세제를 정비해야 한다는 일각의 주장에 "기본적으로 공감한다"고 말했습니다.이 특보는 오늘 라디오에서 이같이 답하며 "부동산 수익률을 점진적으로 떨어뜨려야 할 필요가 있다"고 강조했습니다.그는 "부동산 세제가 자꾸 조금씩 손을 대다 보니까 흔적이 굉장히 많다. 심지어는 전문가들도 헷갈릴 정도라고 얘기한다"며 "전체적으로 한 번 손을 봐야 할 필요는 있다"고 했습니다.또 "강남 집값은 이미 안정된 자산이 아니다. 가격이 많이 올라가 있기 때문에 더 올라간다면 올라가겠지만, 떨어진다면 어디까지 떨어질지 모르는 위험자산"이라며 "안정성을 추구하느라 부동산을 산다는 것에 동의할 수 없다"고 주장했습니다.그는 최근 이재명 대통령이 SNS를 통해 양도세 중과 유예를 종료하겠다는 의지를 여러 차례 드러낸 것이 시장에 영향을 미치고 있느냐는 질문에는 "상당히 있는 것 같다"고 답했습니다.그는 고위공직자 중 다주택자가 많다는 지적에는 "공직에 있으면서 국민 앞에서 부끄러운 일을 할 수는 없지 않나. 아마 처신할 것으로 생각하고 대부분 대통령 뜻에 따라서 정리하실 것으로 생각한다"고 전망했습니다.이어 진행자가 '대통령이 공직자들에게 팔라는 언급을 직접 하지는 않고 있다'고 하자 "하신 거나 마찬가지"라며 "박수치는 걸 봤으면 됐지 꼭 소리를 들어야 하나. 눈치가 그렇게 없는 사람이 누가 있겠느냐"고 했습니다.이 특보는 최근 급등한 코스피에 대해서는 "이 정부가 끝나기 전에 7,000 쪽에 가까이 가 있었으면 좋겠고, 그럴 가능성의 여지가 충분하다"고 말했습니다.이어 "기업들의 생산성이 올라가고 주가에 반영될 것"이라며 "상대적으로 부동산 생산성이 떨어질 가능성이 있어서 이번 정부에서 (주식 중심으로) 자연스러운 이행기가 벌어질 것"이라고 전망했습니다.이 특보는 정부가 미국과 관세 협상 결과로 연간 최대 200억 달러를 투자하는 것에 대해서는 "외환 관리 측면에서 부담스럽다"면서도 "환율 문제를 심각하게 건드리지는 않을 것"이라고 말했습니다.(사진=국정기획위원회 제공, 연합뉴스)