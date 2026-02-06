뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 곳곳 한파주의보 발령…미세먼지 '나쁨'

SBS 뉴스
작성 2026.02.06 12:41 조회수
PIP 닫기
다시 몰려온 한기에 한파 특보는 더욱 확대 강화됐습니다.

경기 북부와 강원 북부 지역에 한파경보가, 그 밖의 중부와 전북 동부, 경북 곳곳에 한파주의보가 내려졌습니다.

어제(5일) 아침에는 서울의 최저 기온이 영상 2도로 추위가 심하지 않았는데요.

오늘 아침은 영하 8.2도까지 뚝 떨어졌고 추위는 내일도 이어지겠습니다.

낮에도 중부를 중심으로 추위가 심하겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 영하 3도, 태백이 0도 예상되고요.

그나마 한기가 덜 닿는 남부를 중심으로는 부산의 기온 10도까지 오르겠습니다.

모래 먼지가 불어 들면서 중부를 중심으로 미세먼지 농도 나쁨 수준 보이겠고요.

오후가 되면서 차차 보통 수준을 회복하겠습니다.

서울에도 새롭게 건조주의보가 내려졌고, 동쪽 지역을 중심으로는 건조특보 더욱 확대 강화됐습니다.

충청 이남 서해안 지역에는 강풍특보가 발효됐습니다.

내일과 모레는 호남과 제주를 중심으로 많은 눈이 예보되어 있습니다.

폭설에 대비 잘해 주셔야겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지