[날씨] 곳곳 한파주의보 발령…미세먼지 '나쁨'

다시 몰려온 한기에 한파 특보는 더욱 확대 강화됐습니다.



경기 북부와 강원 북부 지역에 한파경보가, 그 밖의 중부와 전북 동부, 경북 곳곳에 한파주의보가 내려졌습니다.



어제(5일) 아침에는 서울의 최저 기온이 영상 2도로 추위가 심하지 않았는데요.



오늘 아침은 영하 8.2도까지 뚝 떨어졌고 추위는 내일도 이어지겠습니다.



낮에도 중부를 중심으로 추위가 심하겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 영하 3도, 태백이 0도 예상되고요.



그나마 한기가 덜 닿는 남부를 중심으로는 부산의 기온 10도까지 오르겠습니다.



모래 먼지가 불어 들면서 중부를 중심으로 미세먼지 농도 나쁨 수준 보이겠고요.



오후가 되면서 차차 보통 수준을 회복하겠습니다.



서울에도 새롭게 건조주의보가 내려졌고, 동쪽 지역을 중심으로는 건조특보 더욱 확대 강화됐습니다.



충청 이남 서해안 지역에는 강풍특보가 발효됐습니다.



내일과 모레는 호남과 제주를 중심으로 많은 눈이 예보되어 있습니다.



폭설에 대비 잘해 주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)