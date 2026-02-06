'조국혁신당 합당 대외비 문건' 파문…살벌한 설전

<앵커>



민주당 사무처 실무진이 작성한 것으로 알려진 '조국혁신당과의 합당 문건'을 두고, 오늘(6일) 민주당 최고위원회에서 설전이 벌어졌습니다. 비당권파 최고위원들은 밀실에서 졸속으로 추진된 합당이라며 정청래 대표의 사과와 함께 문건 작성 경위에 대한 해명을 요구했고, 정 대표는 자신도 모르는 문건이라며 유출 경위 등에 대한 조사를 지시했습니다.



박재연 기자입니다.



<기자>



민주당 최고위원회의에서는 조국혁신당과의 합당 문제가 다시 가장 큰 화두였습니다.



비당권파 최고위원들은 합당 일정 등이 담긴 당 사무처의 문건을 문제 삼았습니다.



[황명선/민주당 의원 : 처음부터 결론을 정해 놓은 '답정너' 합당이었다라는 정황이 드러났습니다. 밀실 졸속 합당 의혹에 대해 당원에게 공식 사과해야 합니다.]



문건에는 조국혁신당 측에 지명직 최고위원직을 넘기는 방안이 담긴 것에 대해서는 '밀약'이라는 주장도 나왔습니다.



[강득구/민주당 의원 : 저는 그야말로 이 문건이 사실이라면 밀담한 겁니다. 합당 밀약이죠.]



합당이 지방선거에 도움이 되지 않는다며 중단하라는 요구도 나왔습니다.



[이언주/민주당 의원 : 긍정적으로 아무리 보려고 해도 전혀 있지 않습니다. 이제 당장 그만하고 우리 우리가 할 일에 집중합시다.]



당권파 이성윤 최고위원은 정 대표가 경청의 시간을 갖고 있다며, 갈등을 키워서는 안 된다고 말했습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 의견이 다르다고 해서 밖으로 나가 따로 목소리만 높이면 마치 당이 부정한 것처럼 보이게 하는 건 오히려 당을 멈춰 세우고 흔드는 일입니다.]



정 대표는 자신도 해당 문건의 내용을 알거나 보고받지 못했다며, 문건 유출 경위에 대한 조사를 지시했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 실무자의 작성 문건이 유출되는 일종의 사고가 있었습니다. 누가 그랬는지 엄정하게 조사해 주시고….]



경기지사 선거를 준비 중인 한준호 의원을 기자회견을 열고 정 대표에 합당 추진 과정에 대한 공개와 긴급 의원총회 소집을 요구했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이소영)