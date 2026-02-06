"통상 갈등, 한미 관계 악화로 가지 않게 소통"

<앵커>



관세 인상을 두고 미국과의 협상이 난항을 겪고 있는 가운데, 루비오 미 국무장관이 방미 중인 조현 외교부 장관에게 미국 내 분위기가 좋지 않다는 기류를 전달한 것으로 파악됐습니다. 조현 장관은 대미 투자와 관세 합의 이행을 둘러싼 미국의 우려에 대해서 해명하고, 한미 양국이 합의 이행 의지를 재확인했다고 밝혔습니다.



보도에 곽상은 기자입니다.



조현 외교부 장관은 워싱턴 DC에서 열린 특파원 간담회에서 마코 루비오 미 국무장관으로부터 한국의 통상 공약 이행에 대한 미국 내 분위기가 좋지 않다는 점을 전해 들었다고 밝혔습니다.



조 장관은 이에 대해 정부가 대미투자특별법안 처리를 고의로 지연하고 있는 것은 아니라는 점을 설명했다고 말했습니다.



또, 한미 통상합의를 충실히 이행하려는 양국의 뜻이 같다는 점을 재확인했다고 강조했습니다.



특히 원자력과 핵추진 잠수함, 조선 등 3대 핵심 협력 사안에 대해 미국 관계 부처의 적극적 협의를 요청했고, 루비오 장관은 "잘 챙겨보겠다"고 답했다고 전했습니다.



[조현/외교부 장관 : 통상합의 이행의 지연으로 인한 부정적 인류가 한미관계 전반에 확산되지 않도록 외교 당국 간 더욱 긴밀히 소통하면서 상황을 잘 관리해 나가자는 이야기를 했습니다.]



조 장관은 또 미국 주도 핵심광물 장관급 회의를 계기로 제이미슨 그리어 미 무역대표부 대표를 만나 관세 관련 의견을 교환했다고 밝혔습니다.



그리어 대표는 대미 전략 투자뿐 아니라 비관세 장벽 문제에 대해서도 진전된 입장을 조속히 보여주는 게 중요하다고 강조했다고 전했습니다.



간담회에 참석한 정부 고위 관계자는 조 장관과 루비오 장관의 회담에서도 쿠팡을 암시하는 언급이 있었다고 전했습니다.



다만 쿠팡 문제는 "외교 사안이라기보다는 특정 기업이 미국에서 로비를 해서 빚어지는 일"이라고 선을 그었습니다.



