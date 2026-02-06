"한국의 검은 반도체" 전 세계서 열풍…BBC도 주목한 인기

▲ 김

"검고 바삭하며 납작한 사각 형태인 한국의 소박한 주식(主食), 검은 반도체."한국인에게는 흔한 식탁 메뉴인 김이 전 세계적인 관심을 받고 있습니다.5일(현지시간) 영국 BBC방송은 한국 문화 열풍으로 인해 한국인의 소박한 주식인 김을 찾는 사람이 많아졌다며 김의 인기에 주목했습니다.BBC는 한국이 아시아, 북미, 유럽 등지에 김을 공급하는 세계 최대의 생산국이자 수출국이며, 일부에서는 김을 한국의 반도체 산업에 빗대 '검은 반도체'라고 부르기도 한다고 소개했습니다.그러면서 세계인들이 한국 드라마나 K팝에 빠지고, 한국 음식에까지 관심을 보이면서 김에 대한 수요도 증가했다고 전했습니다.한국해양수산개발원(KMI) 자료에 따르면 지난해 한국의 김 수출은 사상 최대인 11억 3천만 달러(1조 6천억 원)를 기록했습니다.한국을 찾는 외국인 관광객들은 김에 대해 "한국 드라마에 자주 등장하는 대표적인 음식"이라거나 "감자칩처럼 간식으로 먹는다. (감자칩보다) 건강한 대안 같다"고 표현했다고 BBC는 전했습니다.김을 판매하는 60대 상인은 "전에는 서양 사람들이 한국인들은 검은 종잇조각 같은 이상한 걸 먹는다고 생각했다"며 "근데 그들에게 김을 팔게 될 줄은 몰랐다. 모두 여기 와서 김을 사 간다"고 말했습니다.수요가 증가하면서 가격도 올랐습니다.김 가격은 지난달 1장당 150원을 돌파해 사상 최고를 기록했습니다.BBC는 한국에서는 김이 저렴한 식재료로 여겨져 왔기 때문에 소폭의 가격 변동도 소비자에게는 크게 다가온다는 완도 김 생산자의 설명도 전했습니다.그러면서 한국 정부와 기업들이 국내 소비자들을 달래기 위해 김 상승을 억제하기 위한 조처를 하고 있다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)