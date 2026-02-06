상설특검, '관봉권 유실 의혹' 신응석 전 남부지검장 소환

▲ 지난해 9월 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 신응석 전 서울남부지검장이 위원 질의에 답하고 있다

상설특검이 '관봉권 띠지 유실 의혹'과 관련해 수사를 담당했던 검찰 간부들을 소환해 조사하고 있습니다.특검팀은 이희동 전 서울남부지검 1차장검사를 증거인멸교사, 직무유기 등 혐의에 대한 피의자 신분으로, 신응석 전 서울남부지검장을 참고인 신분으로 각각 불러 조사하고 있습니다.앞서 남부지검은 2024년 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 1억 6천500만 원 상당의 현금다발을 확보했습니다.하지만 검찰은 당시 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실해 현금 출처를 추적하지 못한 채 김건희 특검팀에 사건을 넘겼습니다.남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다고 설명한 바 있습니다.특검팀은 신 전 지검장 등을 상대로 압수물 관리 절차와 분실 경위, 이후 조처 내용 등을 확인할 방침입니다.(사진=연합뉴스)