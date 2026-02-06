뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

상설특검, '관봉권 유실 의혹' 신응석 전 남부지검장 소환

전연남 기자
작성 2026.02.06 11:14 조회수
상설특검, '관봉권 유실 의혹' 신응석 전 남부지검장 소환
▲ 지난해 9월 22일 국회 법제사법위원회에서 열린 '건진법사 관봉권 띠지' 분실 관련 검찰개혁 입법청문회에서 신응석 전 서울남부지검장이 위원 질의에 답하고 있다

상설특검이 '관봉권 띠지 유실 의혹'과 관련해 수사를 담당했던 검찰 간부들을 소환해 조사하고 있습니다.

특검팀은 이희동 전 서울남부지검 1차장검사를 증거인멸교사, 직무유기 등 혐의에 대한 피의자 신분으로, 신응석 전 서울남부지검장을 참고인 신분으로 각각 불러 조사하고 있습니다.

앞서 남부지검은 2024년 12월 건진법사 전성배 씨의 자택을 압수수색해 1억 6천500만 원 상당의 현금다발을 확보했습니다.

하지만 검찰은 당시 돈다발 지폐의 검수 날짜, 담당자, 부서 등의 정보가 적힌 띠지와 스티커를 분실해 현금 출처를 추적하지 못한 채 김건희 특검팀에 사건을 넘겼습니다.

남부지검은 직원이 현금을 세는 과정에서 띠지 등을 잃어버렸다고 설명한 바 있습니다.

특검팀은 신 전 지검장 등을 상대로 압수물 관리 절차와 분실 경위, 이후 조처 내용 등을 확인할 방침입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
전연남 기자 사진
전연남 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지