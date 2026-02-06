추리 예능으로 만나는 키키의 새로운 매력…카카오엔터, '키키 미스터리 클럽' 공개

이미지 확대하기

카카오엔터테인먼트의 글로벌 K팝 미디어 1theK(원더케이)가 그룹 키키(지유·이솔·수이·하음·키야)와 손잡고 특별한 오리지널 추리 예능 'KiiiKiii MYSTERY CLUB' (키키 미스터리 클럽)을 제작한다.'키키 미스터리 클럽'은 멤버들이 정체불명의 사건 현장에 투입돼 단서를 찾고 미스터리를 파헤치는 추리 예능이다. 무대 위 강렬한 퍼포먼스로 시선을 압도했던 키키 멤버들이 사건 해결을 위해 우당탕탕 고군분투하는 리얼한 본캐 매력을 여과 없이 보여줄 예정이다.6일 공개되는 1회에서는 어느 회사에 초대받아 설렘 가득한 모습으로 모인 키키 멤버들의 모습이 담긴다. 낯선 환경을 구경하며 즐거워하던 것도 잠시, 한 사무실 문을 열자 이미 사망한 채로 있는 회사 대표의 모습이다. 비명과 함께 현장은 순식간에 범죄 현장으로 돌변하고 의문이 많이 남는 미스터리한 사건을 추적하는 수사단으로 변모한다. 놀라고 당황하는 마음을 내려놓고, 키키 멤버들은 각자만의 방식으로 '추리 레이더'를 세우기 시작한다.키키 멤버들은 대표와 실질적 접촉이 가장 많았던 비서, 대표 직속 TF팀 팀장 등 대표 주변 인물을 용의자로 놓고, 하나씩 탐색하며 이들의 알리바이를 풀어 가기 시작한다. 직원 사무실부터 회의실까지 회사 곳곳을 빠짐없이 누비며 허당미 넘치는 추리력으로 용의자를 점차 좁혀간다. 멤버들의 5인 5색 개성 넘치는 캐릭터 플레이와 티카타카 케미스트리까지 잠시도 눈을 뗄 수 없는 몰입감으로 웃음과 긴장감을 오가는 다채로운 재미를 선사한다.무엇보다 '키키 미스터리 클럽' 관전 포인트는 멤버들의 본캐가 돋보이는 5인 5색 리얼 캐릭터다. 우선 팀의 리더인 지유는 특유의 신중함과 침착함으로 중요한 순간마다 단서를 찾아 문제를 해결한다. 여기에 호기심 영재 이솔은 맏언니표 '물음표 살인마'로 변신해 사건의 빈틈을 탈탈 털어버린다. 긴박한 순간이 계속되는 수사 현장 분위기를 유연하게 전환하는 감초 역할의 수이, 그리고 유난히 무서움을 많이 타지만, 사건 해결에 큰 역할을 하는 하음, 추리 예능 마니아답게 이곳저곳을 누비는 엉뚱한 매력의 행동대장, 황금 막내 키야까지 개성 강한 멤버들이 독보적인 재미를 만들어낸다.지난 1월 30일 티저 영상 공개만으로도 화제를 모은 '키키 미스터리 클럽'은 추리 예능 콘텐츠에서만 볼 수 있는 멤버들의 새로운 모습들로 팬들의 기대치를 한껏 높였다. 회사라는 익숙한 공간에서 벌어지는 낯선 범죄, 그리고 이를 해결하기 위해 뭉친 멤버들의 좌충우돌한 추리력은 시청자들에게 압도적인 몰입감과 색다른 카타르시스를 선사할 예정이다.'키키 미스터리 클럽'을 연출한 안현진 PD는 "이번 스페셜 콘텐츠는 키키의 젠지미와 무대 밖 반전 매력을 가득 담았다. 완벽한 팀워크는 물론, 멤버들의 뚜렷한 캐릭터가 돋보이는 추리 과정을 통해 글로벌 팬들이 키키의 새로운 입덕 포인트를 발견하게 될 것"이라고 기대감을 전했다.'키키 미스터리 클럽'은 6일과 13일, 총 2주에 걸쳐 1theK 채널을 통해 공개될 예정이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)