뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

업비트, 대한체육회에 1억 원 상당 비트코인 특별기부금 전달

서대원 기자
작성 2026.02.06 11:00 조회수
업비트, 대한체육회에 1억 원 상당 비트코인 특별기부금 전달
▲ 업비트의 특별기부금 전달식 장면

대한체육회 공식 파트너사인 업비트가 한국 동계 스포츠 발전을 위해 1억 원 상당의 비트코인(BTC)을 특별기부금으로 대한체육회에 전달했습니다.

전달식은 이탈리아 밀라노 현지 시간으로 5일(목) 오후 코리아하우스에서 피겨스케이팅 선수 출신의 체육회 홍보대사인 엔하이픈의 성훈 등이 참석한 가운데 진행됐습니다.

업비트는 지난해 10월 대한체육회와 공식 파트너 후원 계약을 체결해 2028년 12월까지 핀테크(가상자산 거래) 부문 공식 후원사로 활동합니다.

유승민 회장은 "든든한 공식 파트너인 업비트의 특별한 기부가 선수들에게 큰 동기 부여가 될 것"이라며 "전달받은 기부금은 동계 종목의 유소년 선수 육성 등 대한민국 동계스포츠 발전을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했습니다.

오경석 업비트 대표이사는 "동계올림픽이라는 세계 최고의 무대에서 한계에 도전하는 국가대표 선수들의 열정은 업비트가 지향하는 혁신의 가치와 닮아있다"며 "선수들이 흘린 땀방울이 값진 결실로 이어지고, 우리나라 동계 종목이 지속해 발전할 수 있도록 혁신적인 자산인 비트코인에 응원의 마음을 담아 전달하게 됐다"고 밝혔습니다.

(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지