업비트, 대한체육회에 1억 원 상당 비트코인 특별기부금 전달

▲ 업비트의 특별기부금 전달식 장면

대한체육회 공식 파트너사인 업비트가 한국 동계 스포츠 발전을 위해 1억 원 상당의 비트코인(BTC)을 특별기부금으로 대한체육회에 전달했습니다.전달식은 이탈리아 밀라노 현지 시간으로 5일(목) 오후 코리아하우스에서 피겨스케이팅 선수 출신의 체육회 홍보대사인 엔하이픈의 성훈 등이 참석한 가운데 진행됐습니다.업비트는 지난해 10월 대한체육회와 공식 파트너 후원 계약을 체결해 2028년 12월까지 핀테크(가상자산 거래) 부문 공식 후원사로 활동합니다.유승민 회장은 "든든한 공식 파트너인 업비트의 특별한 기부가 선수들에게 큰 동기 부여가 될 것"이라며 "전달받은 기부금은 동계 종목의 유소년 선수 육성 등 대한민국 동계스포츠 발전을 위해 소중히 사용하겠다"고 전했습니다.오경석 업비트 대표이사는 "동계올림픽이라는 세계 최고의 무대에서 한계에 도전하는 국가대표 선수들의 열정은 업비트가 지향하는 혁신의 가치와 닮아있다"며 "선수들이 흘린 땀방울이 값진 결실로 이어지고, 우리나라 동계 종목이 지속해 발전할 수 있도록 혁신적인 자산인 비트코인에 응원의 마음을 담아 전달하게 됐다"고 밝혔습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)